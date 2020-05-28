Huami вместе с китайским вузом создает лабораторию нейро-компьютерного взаимодействия

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 28 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huami (код NYSE: HMI), владеющая брендом Amazfit, анонсировала создание Совместной лаборатории нейро-компьютерного взаимодействия в сотрудничестве с Институтом современных технологий при Китайском научно-техническом университете [1] (USTC-IAT). Организации-партнеры будут использовать возможности Huami Technology в области разработки носимой электроники, а также исследовательский потенциал USTC в сфере нейронаук для достижения прорывов в ключевых технологиях и создания новой модели активного здоровья.

Специалисты лаборатории будут проводить эксперименты с опытными образцами портативных неинвазивных аппаратов ЭЭГ и инвазивными нейро-компьютерными интерфейсами, а также разрабатывать интегрированные аппаратно-программные комплексы тестового оборудования и изучать нейронные цепи, связанные с реакцией мозга животных на стресс.

Осуществляемые лабораторией исследования в области инвазивного и неинвазивного нейро-компьютерного взаимодействия будут ориентированы на распознавание эмоций, оценку здорового сна, выявление эпилепсии и семантический анализ мозга. В качестве информационного "носителя" при научных изысканиях будут применяться сигналы ЭЭГ в сочетании с данными носимой смарт-электроники, что подчеркнет функциональные возможности нейро-компьютерного интеллектуального взаимодействия.

На базе лаборатории также будут организованы обучающие курсы для студентов с целью подготовки научных статей и патентов.

USTC - ведущий китайский центр исследования мозга. В январе 2017 года Национальный комитет по реформе и развитию (НКРР) официально предоставил университету статус подразделения по созданию национальной инженерно-технической лаборатории нейро-интеллекта. На сегодняшний день, USTC является единственной научно-исследовательской платформой национального значения в данной сфере.

В своем стремлении объединять здравоохранение и передовые технологии компания Huami прилагает все усилия для создания глобальной экосистемы здорового образа жизни. Следуя стратегии "чип + устройство + облако", Huami предлагает чипы, портативные гаджеты и облачные сервисы для здорового образа жизни. По состоянию на август 2019 года число продуктов компании, поставленных на мировой рынок, достигло 100 млн единиц. На долю принадлежащего Huami бренда AMAZFIT пришлось 51,6% от этого объема. Его продукцию можно приобрести в 70 странах мира[2].

[1]Китайский научно-технический университет занимает третье место в КНР и 128-ю строчку в рейтинге Лучших вузов мира по версии U.S. News. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=china®ion=asia [2] Согласно данным IDC об объемах поставок смарт-часов (за исключением детских изделий) за четвертый квартал 2019 года, а также непроверенным финансовым отчетам Huami Corporation за четвертый квартал и весь 2019 год

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