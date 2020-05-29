True Royalty TV продлевает кампанию по сбору средств в связи с ажиотажным спросом

ЛОНДОН, 29 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Лондонский сервис абонентского видео по запросу (SVOD) True Royalty TV , снискавший себе славу «королевского Netflix», продлевает свою кампанию по сбору средств через Crowdcube в связи с исключительным спросом.

За первые две недели привлеченная сумма уже в два раза превысила первоначальный целевой показателей, перейдя через отметку в $2 млн, и продолжает расти. Собранные средства будут направлены на реализацию возможностей, открывшихся за последний год. и ускорение роста путем запуска новых каналов дистрибуции контента и расширения географии сервиса. Кампании на Crowdcube предшествовали частные капиталовложения от британских, американских инвесторов и представителей медийной отрасли в размере более $9 млн.

За последние шесть месяцев сервис True Royalty TV зафиксировал двукратное увеличение числа активных абонентов в Великобритании, Ирландии, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, а также США, где наблюдается колоссальный спрос на медиаматериалы о королевской семье. А массовое введение карантинных ограничений в связи с пандемией Covid-19 сопровождалось 40% ростом просмотров.

Британская королевская семья занимает четвертое место в рейтинге крупнейших мировых брендов*. Как показывают результаты исследования, 25 млн жителей США, пользующиеся сервисами стримингового ТВ, проявляют активный интерес к просмотру контента о представителях правящей династии. True Royalty заключила партнерские соглашения с ведущими американскими платформами Comcast, Cox, Dish и Roku, и планирует проводить активный маркетинг своего канала среди 50 млн региональных домохозяйств.

«Сервис True Royalty - отличный пример успеха британского бизнеса. Мы стремительно наращиваем нашу абонентскую базу и заключаем партнерства, обеспечивающие нам центральное размещение на крупнейших ТВ-платформах Америки, открывая доступ к более чем 50 млн пользователей, - прокоментировал генеральный директор и соучредитель True Royalty TV Грегор Ангус (Gregor Angus). - Текущий карантин принес нам значительный скачок в количестве просмотров, но что еще более важно, мы видим колоссальный потенциал для долгосрочного роста за счет глобального спроса на медийный контент о британской королевской семье, а также благодаря наблюдающимся сегодня структурным изменениям в моделях потребления телевизионных продуктов».

(*после Apple, Amazon, Google, согласно рейтингу Brand Finance 2017)

Заинтересованные инвесторы могут ознакомиться с презентацией компании на платформе Crowdcube (капитал под риском)

О сервисе True Royalty

Компания True Royalty была основана Грегором Ангусом (занимающим пост генерального директора), Ником Булленом и Эдвардом Мейсоном в качестве первого и единственного в мире сервиса абонентского видео по запросу, специализирующегося на предоставлении широкого спектра высококачественного медиаконтента о британской королевской семье. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.trueroyalty.tv

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1174177/Fab4_box_covers.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Великобритания - Марк Огле (Mark Ogle), OH Communications, mark@ohcommunications.co.uk , тел.: +44 (0) 7789-981-561; США - Патриция Фрит (Patricia Frith), Patricia Frith Marketing, pfmarketing@me.com , тел.: +1 310-490-236