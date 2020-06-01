Буровая установка от XCMG стартовала на проекте прокладки Китайско-российского газопровода

ЦАОФЭЙДЯНЬ (CAOFEIDIAN), Китай, 1 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Крупнейшая в мире установка для горизонтально-направленного бурения XZ13600 от компании XCMG "дебютировала" на проекте прокладки китайско-российского газопровода без выемки грунта. Проект, запущенный в декабре 2019 года, входит в число крупнейших начинаний, реализуемых в рамках инициативы "Пояс и путь".

Китайско-российский восточный газопровод открывает новые рубежи для энергетического сотрудничества между двумя странами. В рамках этого проекта впервые применяются крупногабаритные трубы калибра 1 422 мм. По окончании строительных работ газопровод станет самой протяженной магистралью для транспортировки природного газа в мире. Он будет снабжать газом северо-восточные районы Китая, Бохайский залив и регион дельты реки Янцзы. Впервые в истории Китая строительство трубопровода будет осуществляться с полной локализацией основного оборудования и ключевых систем управления.

"Самая крупнотоннажная из имеющихся на рынке установка для горизонтально-направленного бурения XZ13600 играет важную роль в процессе строительства трубопровода. Благодаря колоссальному тянуще-толкающем усилию многочисленных двигателей в составе установки (этот показатель составляет 13 600 кН), агрегат обеспечивает высокую эффективность и достаточную выходную мощность на самых разнообразных этапах этого проекта", - прокомментировал генеральный директор бизнес-подразделения оборудования для обустройства фундаментов XCMG Кун Цинхуа (Kong Qinghua).

XZ13600 применялась на строительстве 750-метрового моста через реку Шуанлун в городе Цаофэйдянь (пров. Хэбэй). Мост стоит на участках суши с сильно минерализованными подземными водами и неровной толщиной грунта. Во избежание непоправимых последствий для окружающей среды в процессе возведения мостового перехода стояла задача обеспечить сохранность фермерских угодий и соленосного района, а широкий диаметр развертки, значительная протяженность моста и сложный прибрежный ландшафт определяли строгие требования к оборудованию. Благодаря использованию установки XZ13600, работы по возведению мостовой конструкции удалось завершить всего за две недели, после чего агрегат был перемещен на проект строительства газопровода протяженностью 1 650 км.

"В портфель крупногабаритного интеллектуального оборудования XCMG входят также и модели XZ3600, XZ5000 и XZ6600. Все они участвуют в строительстве Китайско-российского восточного газопровода, нефтепровода Жичжао-Пуян-Лоян и газопроводной сети Циндао-Нанкин. А наши средне- и крупнотоннажные установки для горизонтально-направленного бурения обеспечивают технологические возможности для стратегического распределения нефтегазовых ресурсов", - добавил г-н Кун.

О компании XCMG

Компания XCMG является многонациональной корпорацией, специализирующейся на производстве тяжелого машинного оборудования, и располагает 77-летней историей. На сегодняшний день предприятие занимает шестое место в рейтинге ведущих игроков отрасли строительной техники. Продукция компании экспортируется в 183 страны и региона мира.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1175166/XCMG_s_XZ13600_Makes_Successful_Debut.jpg

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