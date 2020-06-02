Макларен обнародует результаты расследования о Международной федерации тяжелой атлетики

ТОРОНТО (TORONTO), 2 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Профессор Ричард Макларен (Richard H. McLaren) в ходе онлайн-конференции на платформе Zoom 4 июня 2020 года обнародует результаты собственного расследования обвинений в адрес Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В феврале этого года руководство IWF привлекло проф. Макларена к расследованию обвинений в неправомерных действиях со стороны экс-президента федерации д-ра Тамаса Аяна и самой организации, озвученных в документальном фильме Der Herr de Heber на немецком канале ARD.

Для участия в онлайн-конференции представителям СМИ необходимо пройти процедуру предварительной регистрации по следующей ссылке:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Pd4maagHQZy_l1J_jk-SCw

По окончании регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением и информацией о предстоящем мероприятии.

ЧТО: Независимое расследование деятельности IWF от проф. Макларена

КОГДА: 4 июня 2020 г. 10:00 (EDT)

ГДЕ: онлайн-конференция на платформе Zoom

Кэтрин Дойл (Catherine Doyle), Avenue Strategic Communications, тел.: 514-641-3266, Email: catherine.doyle@communicationsavenue.com