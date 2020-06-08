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Huami вошла в топ-5 мировых лидеров по объемам поставок на рынке смарт-часов в I квартале

Продемонстрировав годовой рост на уровне 80,2%, компания Huami стала лидером на региональных рынках Индонезии, Италии, Испании и Индии

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 5 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Принадлежащий компании Huami (код NYSE: HMI) бренд Amazfit в первом квартале текущего года вошел в пятерку мировых лидеров по объемам поставок и доле присутствия на международном рынке смарт-часов. Соответствующие данные представлены в отчете Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker (Квартальный рейтинг отслеживания рынка носимых устройств) от International Data Corporation (IDC). Продемонстрировав годовой рост на уровне 80,2%, Huami заметно превзошла среднерыночные показатели в смарт-часов для взрослых.

2020 Q1 Huami Ranked the Top 5 in both Global Watch Shipment and Market Share

Невзирая на сложную рыночную ситуацию, повлиявшую на отрасль потребительской электроники,

компании удалось выйти на первое место по доле регионального рынка (за исключением продукции для детей) в Индонезии, Италии, Испании и Индии. На долю Huami приходятся рекордные 58% рынка Индонезии, 38% итальянского рынка, 24% рынка Испании и 23% индийского сегмента. Компания также впервые за историю своего существования вошла в пятерку лидеров продаж в США, крупнейшем в мире регионе сбыта смарт-часов.  Кроме того, Huami поднялась в тройку крупнейших поставщиков продукции (за исключением детских товаров) в Таиланде; в Топ-4 популярных бренда смарт-часов в России, и, наконец, заняла достойное место в пятерке лидеров на рынках Бразилии, Франции, Германии, Польши и Китая[2].

По данным непроверенной финансовой отчетности компании за первый квартал, завершившийся 31 марта 2020 года, поступления от продаж продукции Huami достигли 1,0885 млрд юаней (153,7 млн долл. США), что на 36,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом квартале компания поставила 7,6 млн единиц своей продукции: для сравнения, за первые три месяца 2019-го объем поставок составил всего 5,6 млн единиц.

[1] По данным отчетаWorldwide Quarterly Wearable Device Tracker от  International Data Corporation (IDC)

[2] По данным отчетаWorldwide Quarterly Wearable Device Tracker от  International Data Corporation (IDC)

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https://bit.ly/3f0psB3  

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1177177/2020_Q1_Huami_Ranked_the_Top_5_in_both_Global_Watch_Shipment_and_Market_Share.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЛЮ Юнья (LIU Yunya), +86-159-9965-8480, press@huami.com 

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