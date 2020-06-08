В Нанкине пройдет виртуальная Неделя высоких технологий

НАНКИН (NANJING), Китай, 8 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- В восточно-китайском городе Нанкине с 22 по 26 июня будет проходить Неделя высоких технологий-2020, посвященная новейшим технологическим достижениям.

Лейтмотивом Нанкинской недели высокой технологии станет "Исследование городских инноваций". Аудитория виртуальных выставок в рамках мероприятия сможет познакомиться с 460 новейшими технологиями, знаковыми проектами, решениями для регионального развития, а также принять участие в видеопрезентациях и 25 вебинарах.

В этом году все мероприятия недели будут проходить в онлайн-режиме, а ученые, предприниматели, инвесторы, банкиры будут присутствовать на конференциях при помощи технологий 5G, VR и AR. Организаторы события создадут онлайн-платформы для демонстрации достижений в сфере инноваций, международного обмена и регионального сотрудничества. Дополнительную интерактивность мероприятию обеспечат конкурсы и предпринимательские форумы на официальном веб-сайте Недели высоких технологий ( https://www.nanjingtech.cn ).

По состоянию на 5 июня свое участие подтвердили почти 3 000 китайских и зарубежных академиков, высокопоставленных чиновников, представителей государственных агентств, ректоров университетов и руководителей научно-исследовательских институтов, успешных предпринимателей и инвесторов.

Одним из центральных событий Нанкинской недели высоких технологий-2020 станет предпринимательский конкурс, в рамках которого состоятся выездные презентации, рекрутинговые активности и свыше 100 предварительных отборов. Конкурс уже привлек внимание авторов сотен проектов в сферах программно-информационных сервисов, электротранспорта, биомедицины, ИИ и интегральных микросхем. Финал состоится 25 июня в Нанкине, а Ханчжоу и один из российских городов станут двумя дополнительными виртуальными площадками конкурса. По прогнозам организаторов, число онлайн-зрителей мероприятия превысит миллион человек.

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