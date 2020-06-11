Институт микробиоты Biocodex и WGO объединяют усилия в изучении микробиоты кишечника

ПАРИЖ, 11 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- За последние несколько лет наблюдается растущий интерес к роли и важности микробиоты в поддержании здоровья человека, что подтверждается рядом исследований. Увеличивающийся поток назначений пробиотиков врачами, а также успех книги "Очаровательный кишечник", написанной Джулией Эндерс (Giulia Enders), подтверждают, что дальнейшее изучение темы кишечной микробиоты важно как для специалистов в сфере медицины, так и для обычных граждан.

Институт микробиоты Biocodex, являющийся основной международной платформой для размещения научных данных о микробиоте человека, и Всемирная гастроэнтерологическая организация — федерация, объединяющая более 100 национальных гастроэнтерологических обществ и 4 региональные ассоциации гастроэнтерологов, преследуют одну и ту же цель, заключающуюся в просвещении медицинских работников и обычных граждан по вопросам кишечной микробиоты. В целях укрепления совместной деятельности по повышению общественной осведомленности в вопросах кишечной микробиоты они объявили о подписании соглашения о партнерстве.

В течение 2020 года эти два партнера будут осуществлять различные инициативы, включая проведение тематических сессий в рамках специальных мероприятий, в том числе конгресса WGO в декабре. Научные материалы будут представлены в соответствующих информационных рассылках (e-WGN и микробиота) и в социальных сетях.

"Biocodex является пионером и лидером в области изучения микробиоты человека, следующий принципам научной строгости. Мы рады тому, что наш научный опыт признается WGO ― организацией, которая стремится к повышению стандартов обучения, образования и практики в области гастроэнтерологии. Совместными усилиями мы сможем повысить осведомленность о кишечной микробиоте и будем способствовать созданию ценных активов в этой области", ― заявила директор по корпоративным научным коммуникациям в сфере международной деятельности/медицины Муриэль Эскальмэль (Murielle Escalmel).

"Это партнерство, несомненно, поможет нам укрепить свои позиции в области охраны здоровья пищеварительной системы человека в международном масштабе. Мы рады сотрудничеству с Институтом микробиоты Biocodex, который является лучшей в своем классе платформой данных, а его бесценный обширный опыт позволит WGO неизменно следовать поставленной цели. Мы безусловно будем расширять целевую аудиторию наших тренингов и кампаний по информированию общественности, чтобы охватить большее число людей по всему миру", ― заключает президент WGO профессор Наима Лабаби-Амран (Pr Naima Lahbabi-Amran).

Об институте микробиоты Biocodex

Институт микробиоты Biocodex представляет собой первую крупную международную платформу данных о микробиоте человека. В последние годы наблюдается возросший интерес к роли и важности микробиоты в поддержании здоровья человека, что подтверждается рядом исследований. Основываясь на своем обширном опыте и знаниях, компания Biocodex решила с помощью Институт микробиоты Biocodex заложить основу для обширной научно точной сети данных о микробиоте, которая позволит пациентам и медицинским работникам узнать о важнейших достижениях в этой области. За более чем 60 лет компания завоевала репутацию пионера и лидера в области микробиоты человека. Институт микробиоты Biocodex собрал воедино все имеющиеся в настоящее время знания и непрерывно собирает новые данные о микробиоте, а также регулярно информирует о них с помощью своих средств коммуникации и социальных сетей. Являясь одним из важных игроков в сфере здравоохранения, компания Biocodex с гордостью представляет через Институт микробиоты Biocodex источник информации, удовлетворяющий потребностям всех.

О WGO

Всемирная гастроэнтерологическая организация (WGO) ― федерация, состоящая из 115 национальных гастроэнтерологических обществ, которая представляет более 50 000 человек по всему миру. В качестве своей приоритетной задачи WGO определила совершенствование стандартов обучения, образования и практики в области гастроэнтерологии, гепатологии и других смежных дисциплин по всему миру с упором на обслуживание малоресурсных стран.

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контакт: Héloïse Sintes, heloise.sintes@wellcom.fr





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