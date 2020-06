Хорватский разработчик игр присоединяется к Playrix

МОСКВА, 15 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Playrix объявила об открытии новой дочерней компании. Хорватский разработчик игр Cateia Games присоединится к Playrix Croatia в новом офисе в Загребе. Это вторая европейская студия, которая присоединилась к Playrix. Команда в составе около 40 профессионалов из Cateia уже приступила к разработке новой, пока еще не анонсированной мобильной игры.

"Включение в семейство Playrix — большая честь для Cateia Games. Мы являемся одной из старейших студий в Хорватии, поэтому это начало новой и захватывающей эры для нашей команды, а также прекрасная возможность для роста и процветания местных игровых площадок. При поддержке Playrix мы уверенно идем к нашей следующей большой победе. Наше новое название Playrix Croatia открывает перед нами безграничные возможности, ― заявил Деян Радич (Dejan Radic), сооснователь компании Cateia Games. ―

Талант команды Cateia Games в сочетании с нашими ресурсами и опытом открывает перед компанией Playrix Croatia значительные возможности для создания нового мобильного хита для миллионов игроков по всему миру", ― заявил Дмитрий Бухман (Dmitry Bukhman), сооснователь компании Playrix.

О компании Cateia Games

Базирующаяся в Загребе (Хорватия) студия Cateia Games является создателем популярных игр для мобильных устройств, Mac и ПК, среди которых Mary Le Chef: Cooking Passion, The Man with the Ivory Cane и другие.

О компании Playrix

Playrix является одним из 5 крупнейших в мире издателей мобильных игр, общее количество активных пользователей в месяц которого превышает 150 миллионов.

