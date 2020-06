Вышла в свет новая книга специалиста Apstra Джеффа Бойла "Технологии IBN для "чайников"

МЕНЛО-ПАРК (MENLO PARK), Калифорния, 15 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Джефф Дойл (Jeff Doyle), один из технических специалистов компании Apstra , новатора в области технологий IBN (ориентированных на намерения сетей) и международного провайдера программных решений для автоматизации сетей ЦОД, сегодня опубликовал свою первую книгу под названием " Intent-Based Networking for Dummies" (Технологии IBN для "чайников"). Книга представляет собой своеобразную "дорожную карту" для компаний, создающих структурные шаблоны Intent-Based Networking (IBN) , и помогает организациям модернизировать собственную сетевую архитектуру с помощью технологий нового поколения.

"В последние годы термин "IBN" прочно вошел в лексикон многих организаций, стремящихся внедрять технологии интенционно-ориентированных сетей, но редко полностью понимающих их принципы и возможности, - отмечает технический специалист Apstra и автор книги "Intent-Based Networking for Dummies" Джефф Дойл. - C помощью этой книги мы хотим рассказать миру, что на самом деле представляют собой сети IBN, какие факторы создают прочную основу для их развертывания, и в каких сценариях эти технологии способны действительно содействовать цифровой трансформации".

Описываемые Дойлом интенционно-ориентированные сети являются ключевым элементом успешного перехода на цифровые технологии. Однако многим организациям попросту не хватает ресурсов для того, чтобы понять принципы развертывания подобной сетевой архитектуры и использовать ее преимущества в процессах собственной цифровой трансформации. От конкретных прикладных сценариев до стратегий внедрения - книга Джеффа Дойла раскрывает саму суть преобразования и эксплуатации сетей IBN, предоставляя углубленный анализ технологии, а также инструкции и рекомендации по оперативным и масштабным изменениям и повышению автономности сети на протяжении всего жизненного цикла.

"Организации, не вносящие коррективы в собственную рабочую практику, в три раза больше рискуют потерпеть неудачу в процессе перехода на цифровые технологии, - прокомментировал президент и учредитель Apstra Мансур Карам (Mansour Karam). - Наша компания предоставляет клиентам необходимую поддержку в вопросах корректировки методов организации рабочей деятельности и внедрения технологий IBN для формирования гибких сетей, способствующих переменам. Мы надеемся, что эта книга станет источником ценной информации и поможет организациям сделать первые шаги к неизбежной цифровой трансформации".

Располагая более чем 30-летним опытом в сфере IBN, протоколов IP-маршрутизации, комплексных стратегий BGP, SDN/NFV и структуры центров обработки данных, Джефф Дойл принимал непосредственное участие в проектировании и развертывании масштабных сетей провайдеров сервисов IP и IPv6 в 26 странах на шести континентах. Г-н Дойл - автор многочисленных книг по программно-определяемым сетям, включая "CCIE Professional Development: Routing TCP/IP, Volumes I and II" (Профессиональная подготовка CCIE: маршрутизация TCP/IP, тома I и II); "OSPF and IS-IS: Choosing an IGP for Large-Scale Networks" (OSPF и IS-IS: выбор IGP для крупномасштабных сетей); и "Software-Defined Networking: Anatomy of OpenFlow" (Программно-определяемые сети: анатомия OpenFlow).

Новая работа Джеффа Дойла позволяет читателям глубже заглянуть в подлинную сущность IBN. В книге освещаются такие вопросы, как:

Основные характеристики интенционно-ориентированных сетей

Планирование успешной архитектуры интенционно-ориентированных сетей

Получение полезной информации с помощью ориентированной на намерения аналитики

Важность непрерывной автоматизации и валидации рабочих процессов

Методы оперативного развертывания сложной сетевой архитектуры и обеспечения их успешного функционирования и после этапа внедрения

Apstra - ведущий специалист по технологиям IBN. Компания помогает своим клиентам экономить время на предоставление надежных инфраструктурных услуг и оперативно решать текущие проблемы эксплуатации готовой инфраструктуры. IBN-cервисы от Apstra упрощают процессы создания более эффективных, экономичных и гибких сетей, высвобождая ценные ресурсы для реализации других бизнес-инициатив. Apstra была создана сетевыми администраторами и операторами для собственных коллег.

Скачать экземпляр книги "Технологии IBN для "чайников"" можно по ссылке: https://go.apstra.com/en/intent-based-networking-for-dummies . Узнайте больше о компании Apstra и возможностях интенционно-ориентированных сетей на веб-сайте apstra.com .

О компании Apstra, Inc

Apstra® - международная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая унифицированные решения для автоматизации архитектуры и рабочих процессов сетей ЦОД. Флагманский продукт Apstra, AOS, предоставляет организациям возможность автоматизировать все этапы проектирования, формирования, развертывания и эксплуатации собственных сетей, а также оперативно вносить надежные изменения в сети, используя весь потенциал человеческих ресурсов и избавляя себя от привязки к конкретным поставщикам оборудования. AOS обеспечивает своим пользователям 80-процентное сокращение операционных расходов, 99-процентное повышение гибкости и 70-процентный рост показателей надежности. В основе AOS лежат передовые технологии интенционно-ориентированной аналитики от Apstra: алгоритмы непрерывной проверки сети устраняют излишнюю сложность, уязвимости и перебои в работе, что гарантирует надежность и отказоустойчивость сетевой архитектуры.

Головной офис компании Apstra, основанной в 2014 году авторитетными отраслевыми экспертами Дэвидом Черитоном (David Cheriton), Мансуром Карамом (Mansour Karam) и Сашей Ратковичем (Sasha Ratkovic), расположен в городе Менло-Парк (штат Калифорния). Представительства предприятия работают в различных точках земного шара.

