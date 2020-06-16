Tork запускает программу "Безопасность на рабочем месте"

Москва, 15 июня. Программа "Безопасность на рабочем месте" предлагает руководству госучреждений эффективные практики для поддержания ежедневной гигиены, а также рекомендации по размещению диспенсеров для мыла и бумажных полотенец, чтобы обеспечить безопасность персонала в условиях пандемии COVID-19.

Как мировой лидер в области профессиональной гигиены с многолетним опытом, торговая марка Tork предлагает знания и полезные ресурсы в сочетании с новейшими рекомендациями в области общественного здоровья. В рамках всемирной борьбы с пандемией Tork разработала программу "Безопасность на рабочем месте", чтобы помочь государственным служащим оставаться в безопасности и продолжать работу.

Руководство "Безопасность на рабочем месте" предоставляет госучреждениям инструменты и ресурсы, которые помогут поддерживать гигиену рук, рабочих помещений и туалетных комнат на максимально высоком уровне.

"Государственные организации продолжают свою работу и предоставляют свои услуги населению в бесперебойном режиме в период кризиса, лишь упрощая стандартные процедуры для снижения риска заражения, – рассказала директор по маркетингу компании Essity Анна Кенигсон Купманс, – Торговая марка Tork разработала руководство "Безопасность на рабочем месте", чтобы помочь государственным организациям соблюдать соответствующие протоколы уборки помещений и поддерживать надлежащую гигиену рук среди сотрудников".

Руководство Tork "Безопасность на рабочем месте" для госучреждений включает:

Надлежащий протокол гигиены рук для офисных работников, в том числе способы повышения эффективности этих гигиенических мер;

Рекомендации по уборке помещений и рабочих поверхностей в госучреждениях, чтобы сократить риск распространения вирусов и инфекций;

Рекомендации по размещению диспенсеров для мыла и полотенец в туалетных комнатах для поддержания высокого уровня гигиены рук.

Узнать больше о программе "Безопасность на рабочем месте" можно на сайте.