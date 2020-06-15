Кения намерена привнести свой опыт в Совет Безопаности ООН

Москва, 15 июня. Менее чем через месяц Кения будет баллотироваться на одно из пяти вакантных мест на непостоянное членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Кандидатура Кении получила решительное одобрение Африканского Союза в августе 2019 года, что подтверждает доверие Союза руководству Кении в реализации интересов континента в Совете Безопасности.



Кения славится многим: и тем, что является археологической колыбелью человечества, и своими звездами легкой атлетики – бегунами на короткие и длинные дистанции, которые в течение десятилетий доминируют на международной спортивной арене, и туристическими достопримечательностями, например, ежегодной великой миграцией антилоп гну, Великой рифтовой долиной, Масаи-Мара, протяженными пляжами и горными ландшафтами, вероятно не имеющими себе равных. Помимо этого и многого другого, страна выделяется как глобальный идейный лидер и играет активную роль в достижении регионального и глобального согласия по вопросам, вызывающим международную обеспокоенность



После утверждения ее кандидатуры Африканским Союзом Кения провела кампанию, основанную на «Повестке дня из 10 пунктов». Повестка дня сосредоточена на региональных и глобальных проблемах, за которые борется страна, а именно: наведение мостов; операции по поддержанию мира; региональный мир и безопасность; противодействие терроризму и предотвращение экстремизма; женщины, мир и безопасность; расширение прав и возможностей молодежи; гуманитарная деятельность; справедливость, права человека и демократия; окружающая среда и изменение климата; цели устойчивого развития.



Программа «наведения мостов» находит отклик на внутреннем уровне в углублении наших демократических полномочий и обеспечении мира во время политических преобразований и выборов. Эта программа особенно актуальна сегодня, поскольку миру необходимо прийти к многостороннему согласию в отношении глобальной пандемии COVID-19 и ее негативных последствий. Президент Ухуру Кеньятта, который в настоящее время является председателем Организации стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана и членом Бюро глав государств и правительств Африканского союза, всегда был на передовых позициях в привлечении мировых лидеров и организаций к поиску решений для согласованных мер реагирования. Во время своего пребывания в СБ ООН Кения будет придерживаться подхода, обеспечивающего достижение мира во всем мире, безопасности и устойчивого развития.



Кения играет ведущую роль в содействии комплексному и устойчивому развитию в Африке и за ее пределами. Совместно с Ирландией Кения содействовала разработке Повестки дня в области развития на период после 2015 года, которая привела к принятию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Внутри страны Кения добилась существенного прогресса в достижении ЦУР, также разработанных под ее со-председательством, признавая, что устойчивое развитие, мир и безопасность взаимозависимы.

В Африке Кения является опорным государством и выступает гарантом регионального мира и безопасности. Кения внесла огромный вклад в процесс, ведущий к подписанию в 2005 году Всеобъемлющего мирного соглашения, также известного как «Найвашское соглашение», между правительством Судана и Народной армией освобождения Судана. Она также сыграла ключевую роль в продвижении мирного процесса в Сомали и продолжает оказывать поддержку Южному Судану и Сомали в их усилиях по достижению мира и государственного строительства. Кроме того, Кения принимала участие в миротворческих миссиях в 40 странах и управляет одним из крупнейших и старейших учебных центров по поддержанию мира на континенте - Международным учебным центром по поддержке мира. Кения также является прекрасным примером прогрессивного достижения гендерного равенства в поддержании мира: в миротворческих миссиях большой процент служащих составляют женщины. Кения намерена активно заниматься вопросами защиты женщин, мира и безопасности в период своего пребывания на посту непостоянного члена СБ ООН.



Кения, родина покойной профессора Вангари Маатаи – первой африканской женщины-лауреата Нобелевской премии мира, имеет давние и выдающиеся традиции в области сохранения и защиты окружающей среды. Это первая восточноафриканская страна, которая создала правовую основу для борьбы с изменением климата, приняв законы по переходу к низкоуглеродному развитию и запрету одноразового пластика. Кения будет использовать свой опыт и позицию принимающей страны для программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, чтобы придать новый импульс и оказать поддержку глобальной экологической повестке дня.



Что касается гуманитарной деятельности, то Кения продемонстрировала свою приверженность делу установления мира, предоставив убежище для более чем 600 тысяч беженцев, спасающихся от конфликтов и нестабильности в Сомали, Южном Судане и других частях Африки и даже за ее пределами. К тому же, принятая в 2010 году Конституция Кении является одним из наиболее преобразующих и прогрессивных документов на африканском континенте, основанном на гарантиях обеспечения основных прав человека и полномочиях граждан в выборе руководства страны.



Одними из наиболее значительных угроз безопасности Кении является терроризм и насильственный экстремизм. Помимо мер по борьбе с терроризмом на национальном уровне, Кения неизменно прикладывает усилия на региональном и глобальном уровнях, в частности, по принятию карательных мер по ликвидации террористических сетей, где бы они ни находились. Кения будет активно продолжать эту повестку дня в Совете Безопасности с целью создания условий для достижения долгосрочного и устойчивого мира и развития.

Очевидно, что с таким комплектом полномочий Кения обладает богатым опытом, который она привнесет в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в качестве непостоянного члена.

Райшель Омамо,

министр иностранных дел Кении.