Что такое китайский человекоцентристский подход?

ПЕКИН (BEIJING), 17 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Материал CGTN: Согласно отчету о работе правительства КНР, представленному в мае этого года на рассмотрение третьей сессии ВСНП 13-го созыва, руководство страны обязалось уже в этом году полностью побороть бедность и завершить процесс формирования умеренно процветающего общества, невзирая на сложные вызовы, созданные пандемией COVID-19.

Для достижения этой цели правительству необходимо в шестимесячный срок вывести из бедности 5,51 млн жителей 52 уездов по всему Китаю.

Усилия властей КНР дают малоимущим гражданам шанс улучшить свою жизнь. За период с 2013 по 2019 гг. китайским властям удалось избавить от бедности 93 млн жителей сельских районов страны: в течение семи лет подряд число малоимущих ежегодно сокращалось более чем на 10 млн человек.

Выступая с речью в ходе визита на северо-западный Нинся-Хуэйский автономный район с 8 по 10 июня, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что подобный успех подает прекрасный пример всей нации и демонстрирует огромный потенциал социализма с китайским "лицом" в вопросах обеспечения представителям всех этнических групп равных возможностей в процессе перехода к эпохе умеренно процветающего общества.

Человекоцентристский подход и искоренение бедности

Человекоцентризм занимает основное место в политической концепции Си Цзиньпина. Этот подход входит и в сферу основных целей и задач государства наряду с преодолением коррупции, ликвидацией бедности и повышением стандартов жизни населения, а также профилактикой и контролем распространения COVID-19.

Начиная с 2012 года, когда Си Цзиньпин занял пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), он не раз заявлял, что его "главная цель - реализовать стремление людей к лучшей жизни".

"Ни одно этническое меньшинство не должно быть обделено вниманием в процессе комплексного формирования умеренно процветающего общества", - отметил глава государства в ходе своего июньского визита в Нинся-Хуэйский АР.

Обсуждая проблему искоренения бедности с местными чиновниками и партийными деятелями, он поручил им строго придерживаться человекоцентристского подхода к развитию и ставить интересы фермеров на первое место при реализации проектов модернизации сельскохозяйственного сектора и культурного туризма, прилагая все усилия для повышения уровня их доходов.

Спасение человеческих жизней - главный приоритет на фоне пандемии COVID-19

Человекоцентризм является основой предпринимаемых властями КНР мер по профилактике и контролю распространения новой коронавирусной инфекции. Центральный комитет КПК во главе с Си Цзиньпином оперативно отреагировал на вспышку пандемии COVID-19, пообещав защищать жизни и здоровье людей любой ценой.

Центральное правительство страны мобилизовало медицинских работников из всех уголков Поднебесной и обеспечило поставки самого современного оборудования и необходимых ресурсов в наиболее пострадавшую провинцию Хубэй.

"Что значит "человек превыше всего"?" Таким риторическим вопросом Си Цзиньпин задавался в ходе диалога с делегатами из Внутренней Монголии в день открытия ежегодного съезда ВСНП 22 мая.

"Около 10 медиков в течение многих дней не отходили от постели больного и в конце концов спасли ему жизнь. Целая команда специалистов боролась за спасение одного пациента. По сути, именно в этом заключается основной фактор успеха (в сохранении человеческих жизней)", - заявил председатель Си, комментируя историю спасения 87-летнего пациента с COVID-19, рассказанную д-ром Ло Цзе, депутатом пров. Хубэй в составе ВСНП 13-го созыва.

"Мы стремимся спасать жизни любой ценой. Вне зависимости от возраста пациента или тяжести его состояния - мы никогда не сдаемся", - добавил он.

Пандемия COVID-19 заставила медицинских работников по всему земному шару осознать, что пожилые люди - самая уязвимая группа населения, и для их спасения требуются самые сложные и современные медицинские ресурсы. Китайские врачи уделяли одинаковое внимание каждому пациенту, вне зависимости от их возраста или благосостояния.

Как отмечается в отчете о работе правительства за текущий год, в первом квартале 2020 года Китай столкнулся с негативными показателями роста экономики, однако спасение жизней и сдерживание угрозы COVID-19 целиком стоили того.

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