JA Solar поставила высокоэффективные PERC-модули для крупнейшей в Таиланде плавучей СЭС

ПЕКИН (BEIJING), 17 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar ("компания"), ведущий производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сообщила об успешном подключении плавучей электростанции 12,5 мВт с использованием ее модулей PERC к тайской национальной энергосети. Проект первой в Таиланде крупномасштабной плавучей СЭС имеет большое значение для развития регионального сегмента возобновляемой энергетики.

Электростанция расположена на промышленном водохранилище, а вырабатываемая ею энергия поставляется на производственную базу заказчика по подземным кабелям. После ввода в эксплуатацию солнечный парк планируется открыть для посещений с акцентом на продвижении местного сегмента возобновляемой энергетики.

По сравнению с традиционными солнечными электростанциями плавучие СЭС способны эффективно увеличивать объемы выработки энергии и предотвращать постепенное снижение эксплуатационных показателей за счет малой занимаемой площади суши, непрерывного контакта с солнечным светом, а также сниженной температуры модулей и кабелей. Высокоэффективные двусторонние PERC-модули с двойным стеклянным покрытием прошли строгие испытания на долгосрочную надежность и адаптируемость к окружающим условиям, доказав свою устойчивость к PID, солевой коррозии и ветровой нагрузке. Кроме того, эти модули способны сохранять высокую производительность и стабильные параметры выходной мощности, гарантируя оптимальные показатели генерирующей способности всей системы.

Глава правления и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) прокомментировал: "Наша компания и дальше будет концентрироваться на создании технологических инноваций и выпуске продукции высшего качества для удовлетворения разнообразных нужд наших клиентов во всех уголках земного шара, а также для развития глобального сектора возобновляемой энергетики".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun), +86-10-63611888-1698, bj.sunxr@jasolar.com