127-я сессия Кантонской ярмарки дает стимул процессу восстановления мировой экономики

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 18 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- 127-я сессия Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) привлекла внимание почти 26 000 компаний из всех уголков земного шара, в а виртуальной церемонии открытия мероприятия принял участие премьер-министр КНР Ли Кэцян.

Глава правительства похвалил организаторов выставки за решение провести мероприятие, невзирая на текущую пандемию COVID-19, а также за столь инновационный подход к вопросу. По словам Ли Кэцяна, стремление организаторов искать новые возможности для продвижения международной торговли демонстрирует твердую приверженность Китая к открытости и обеспечению нормальной работы международных цепочек поставок для нужд промышленного производства.

Узнать больше о безграничных возможностях, открываемых Кантонской ярмаркой, можно по ссылке https://www.cantonfair.org.cn/en/.

Кантонская ярмарка - вклад Китая в восстановление глобальной экономики

В день открытия 127-й сессии выставки состоялись презентации более 30 новых продуктов, отличающихся современным дизайном и технологичностью. Экспоненты организовали круглосуточные прямые трансляции для клиентов из различных часовых поясов, представляя продукцию, соответствующую конкретным потребительским сегментам.

На фоне развития экономики "социальной дистанции" заметно растет и спрос на устройства для "умного дома". Скачок покупательского спроса побудил компанию Guangdong Wanhexin Electric Co., Ltd. представить в онлайн-шоуруме свой фирменный газовый водонагреватель, мультипечь и электрокамин.

Стремясь максимально использовать возможности виртуального формата, компания Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd сняла видеоролики о различных продуктах из своего ассортимента, исходя из географии рынка и потребностей клиентов. "Мы объединили две формы презентации и обеспечили присутствие как минимум пяти специалистов по обслуживанию клиентов для консультаций и переговоров в любое время суток. Клиенты могут в любой момент посетить наши шоурумы", - отметил менеджер Xinbao Holding по вопросам организации прямой трансляции.

Виртуальная выставка приносит взаимовыгодные возможности

Онлайн-сессия Кантонской ярмарки способствует сокращению торговых барьеров, предоставляя компаниям-экспонентам возможности для проведения презентаций в своих шоурумах. Такие отраслевые лидеры, как Oppein Home Group и Rifeng, предложили своим гостям совершить виртуальный тур по своим производственным базам и познакомиться с технологией производства.

Компания Sumec Corp Ltd, одна из звезд этой сессии Кантонской ярмарки, разработала принципиально новый подход к виртуальной экспозиции, объединив онлайн-презентации с интерактивными ВР-турами по производственным линиям и сервисным центрам.

Постоянный гость ярмарки, американец Джон Кларк отметил, что выставка неизменно является для него основным каналом сорсинга продукции, подбора партнеров и перерабатывающих предприятий. По словам г-на Кларка, он готов принять участие в следующей цифровой сессии.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913 8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn