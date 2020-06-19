Эксклюзивная коллекция LC Waikiki ко Дню румынской блузы

СТАМБУЛ, 19 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания LC Waikiki разработала специальную семейную коллекцию ко Дню румынской блузы, отмечаемому 24 июня. В коллекции из 13 образцов использовался пушистый набивной рисунок гобеленового типа puff print с этническими узорами. В этой коллекции, где представлены тканые и вязаные изделия, доминирует цвет экрю, а их красочный вид поддерживается красными и синими тонами принтов. В группах тканых и вязаных изделий для придания естественного вида использовалась жатая ткань под названием "кринкл".

Эта коллекция, представленная блузами, платьями и рубашками для беременных женщин и детей, включая младенцев и новорожденных, предлагается покупателям некоторых магазинов LC Waikiki в Румынии и Молдове.

О компании LC Waikiki

Начиная с 1997 года компания LC Waikiki, основанная в 1988 году, работает на территории Турции в структуре торговой сети LC Waikiki Retail, выполняя миссию "Каждый человек достоин хорошо одеваться" и придерживаясь концепции "доступной моды". На протяжении 32 лет компания LC Waikiki непрерывно развивается как внутри страны, так и за ее пределами. Являясь лидером сектора готовой одежды, компания LC Waikiki насчитывает более 1000 магазинов в 48 странах со штатом около 47 700 человек.

www.lcwaikiki.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Sibel Bulgan (Сибель Булган), +905363196333, sibel.bulgan@lcwaikiki.com