Разработки Innodisk открывают доступ к коммуникационным технологиям нового поколения

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 23 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Стандарты сверхскоростной связи - например, 5G и Wi-Fi 6, - положили начало новой эры коммуникаций и сетевого взаимодействия. Эти перспективные технологии обещают повышение скорости и сокращение задержек как корпоративным, так и частным клиентам, подготавливая почву для будущих вычислительных систем. Компания Innodisk предлагает оптимизированные флэш-хранилища, модули DRAM и встраиваемые периферийные системы, обеспечивающие организациям необходимый функционал и параметры производительности для извлечения выгоды из многообещающих плодов научно-технологического прогресса.

Минимальные задержки при максимальной производительности

5G и современные технологии сетевого взаимодействия стали критически важным технологическим скачком в сфере граничных вычислений и Интернета вещей. Однако этот технологический скачок создал потребность в сетевом оборудовании, отвечающем поставленной задаче.

Innodisk удовлетворяет эту потребность с помощью флэш-хранилищ 3IE7 и 3IE6-P, обеспечивающих необходимую производительность как различным периферийным устройствам (IoT-шлюзам, маршрутизаторам, серверам и т.д.), так и бэкэнд-оборудованию (Ethernet-коммутаторам, шлюзам, брандмауэрам, роутерам, серверам 1U).

Хранилища с функциями iData Guard, iCell и iPower Guard обеспечивают исключительные возможности управления питанием. Вместе с этим, благодаря технологии iSLC, надежность систем Innodisk в 10 раз превышает стандартные показатели 2D MLC и 3D TLC. Эта же технология гарантирует хранилищам минимальные задержки и скорость на уровне SLC.

Инновации для сетевого взаимодействия в движении

Следующее поколение коммуникационных технологий открывает новые возможности и для транспорта. Инновационные технологии обеспечивают надежный мониторинг обширных парков транспортных средств в режиме реального времени, а увеличенная пропускная способность сетей позволяет передавать большие объемы данных. Модули САN-шин от Innodisk способны полностью справиться с этой задачей, предоставляя коммуникационные решения, оптимизированные под сложные условия транспортного движения, а управляющая платформа на базе браузера обеспечивает исключительные возможности для удаленного менеджмента.

Вместе эти передовые инновации от Innodisk гарантируют бизнесу оптимальные позиции для извлечения максимальной выгоды из коммуникационных систем будущего - на периферии, в бэкэнде и даже в процессе движения.

О компании Innodisk

Компания Innodisk является сервисным провайдером устройств флэш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных продуктов для промышленной и корпоративной среды. Успешно удовлетворяя потребности клиентов из широкого спектра сложных и высокотехнологичных отраслей, мы выделяемся среди конкурентов своим стремлением предоставлять индивидуальные решения и беспрецедентный уровень обслуживания.

Для получения дополнительной информации о компании Innodisk посетите веб-сайт https://www.innodisk.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Innodisk Corporation, Даниэль Мизак (Daniel Meesak), +886 277033000 доб. 1522, Daniel_Meesak@innodisk.com; Ивонн Лью (Yvonne Liu), +886 277033000 доб. 1515, Yvonne_Liu@innodisk.com