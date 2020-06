Supermicro, университет им. Гёте разработали вычислительное решение для исследований COVID

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 25 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня сообщила, что Центр научных вычислений (Center for Scientific Computing (CSC)) выбрал сервер Supermicro 4U 8 GPU A+ с PCI-E 4-го поколения и сетевым интерфейсом 200 Гб/с (AS -4124GS-TNR) в качестве основы для разработки собственных НРС-серверов нового поколения. Центр CSC был создан в рамках совместной инициативы Франкфуртского института повышения квалификации и Франкфуртского университета им. Гёте.

Supermicro AS-4124GS-TNR представляет собой сверхсовременный сервер, оснащенный процессорами AMD EPYC™ и ориентированный на устранение проблем и ограничений передачи данных между памятью хоста и графическими процессорами. В сочетании с ГП-ускорителями Radeon Instinct™ MI50 этот сервер дает исследователям возможность осуществлять научно-технические изыскания с невиданной ранее скоростью.

«Мы рады в очередной раз сотрудничать с ведущим НРС-центром Университета Гёте, предоставив нашим коллегам многофункциональный сервер А+, обладающий исключительными эксплуатационными характеристиками ЦП, ГП и сетевых интерфейсов, - прокомментировал старший вице-президент Supermicro Вик Маляла (Vik Malyala). - Мы и дальше будем создавать инновационные продукты, предлагая клиентам широкий спектр опций и функциональных возможностей, отвечающих их специфическим потребностям. Кластеры на базе серверов с применением ЦП AMD EPYC 2-го поколения и ГП Radeon Instinct MI50 GPU с легкостью обеспечивают пиковую производительность и эффективность самым разнообразным приложениям. С их помощью исследователи смогут создавать инновационные решения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Supermicro с нетерпением ждет продолжения взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества с Университетом Гёте».

Франкфуртский университет им. Гёте располагает ведущим суперкомпьютерным центром, обслуживающим обширный круг международных ученых и исследователей. Для поддержки современных, информационно насыщенных мультидисциплинарных исследовательских инициатив центр нуждался в новом высокомощном суперкомпьютере. Группа специалистов, которым была поручена задача создания нового суперкомпьютера, изучила различные решения с использованием как ЦП, так и ГП. Особый интерес экспертов вызывала система с поддержкой спецификаций PCI Express 4.0, позволяющая передавать данные между хост-памятью и графическим процессором со скоростью до 64 Гб/с. Подобные параметры производительности имеют ключевое значение для прикладных сценариев, предполагающих обмен данными с ГП. Интерфейсы PCI Express предыдущего поколения не обеспечивали необходимой скорости сетевого взаимодействия для высокопроизводительных приложений на базе самых скоростных графических процессоров. Для решения этой проблемы требовалась система с поддержкой шины PCI Express 4.0.

«Наше партнерство с Supermicro и AMD сыграло решающую роль в проектировании и создании нашего нового суперкомпьютера, - отметил глава департамента архитектуры НРС при Университете им. Гёте проф. Волкер Линденструт (Volker Lindenstruth). - Благодаря эффективной коммуникации с техническими инженерами наших коллег, нам удалось точно сформулировать существующие задачи и потенциальные проблемы, ассоциируемые с устаревшими серверами. В ответ на наши потребности Supermicro и AMD предоставили нам сбалансированную систему, доступную широкому кругу ученых, нуждающихся в гибких, оптимизированных, скоростных серверных кластерах. Особенно заметные преимущества для производительности приложений несет системный дизайн, обеспечивающий интеграцию восьми ГП и двух сетевых плат 200 Гб/с без коммутатора PCI Express».

Суперкомпьютерный центр Франкфуртского университета им. Гёте обслуживает весьма обширный круг исследователей и ученых. Ускоренные серверы AS -4124GS-TNR, оснащенные сверхсовременными ЦП, ГП и сетевыми интерфейсы, позволяют реализовывать самые разнообразные прикладные сценарии - от исследований в области прикладной физики до моделирования климатических изменений. Кроме того, руководство центра уже получило запросы на использование ресурсов системы для проведения изысканий в сфере вычислительной химии, моделирования нейтронных звезд и изучения КХД на решетке. Все эти (и многие другие) прикладные сценарии полагаются на мощную производительность ускорителей AMD Radeon Instinct MI50. Совсем недавно (начиная с середины 2020 года) специалисты Франкфуртского университета им. Гёте применили технологии высокопроизводительных вычислений для моделирования тенденций распространения пандемии COVID-19 с целью эффективной профилактики будущих вспышек инфекционных заболеваний.

«Сегодняшние суперкомпьютеры требуют поистине беспрецедентной вычислительной мощности, необходимой им для выполнения масштабных моделирований и сложного медицинского анализа, что играет ключевую роль в прогрессе современных научно-исследовательских инициатив. В «сердце» этих систем лежат новейшие технологии ЦП и ГП, - заявил старший вице-президент и генеральный директор подразделения ЦОД и встроенных систем компании AMD. - Процессоры AMD EPYC™ и ГП Radeon Instinct™ MI50 в основе инновационного сервера Supermicro обеспечивают ему передовые показатели пропускной способности ввода/вывода и исключительную производительность, позволяющую оперативно достичь лучших результатов в преодолении сложных научных проблем».

Чтобы оценить эксплуатационные характеристики сервера AS-4124GS-TNR, эксперты Франкфуртского университета им. Гёте провели ряд эталонных испытаний. В этих целях была выбрана система, оснащенная процессорами AMD EPYC 2-го поколения и ускорители AMD Radeon Instinct MI50.

Еще более актуальным эталонным тестом является оценка работоспособности системы при выполнении нескольких независимых задач, использующих все доступные ядра. Цель подобных эталонных испытаний - проанализировать реальное прикладное значение сервера и оценить производительность одновременно выполняемых приложений. Результаты тестирования оптимизированной системы с поддержкой ЦП, ГП, высокопроизводительного I/O и сетевого взаимодействия показали, что фоновые приложения не оказывают заметного влияния на выполнение рабочих процессов НРС, наглядно продемонстрировав высокий класс сбалансированной системой архитектуры.

Для получения подробной информации о сервере Supermicro A+ перейдите по ссылке .

Следите за новостями Supermicro в LinkedIn , Twitter и Facebook .

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

AMD, логотип AMD Arrow, EPYC, Radeon Instinct и их комбинации являются торговыми марками Advanced Micro Devices, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1195750/Goethe_University.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Грег Кауфман (Greg Kaufman), Super Micro Computer, Inc., PR@supermicro.com