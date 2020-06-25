Новый банк развития установил ценовые параметры выпуска облигаций объемом $1,5 млрд

ШАНХАЙ, 25 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- 16 июня 2020 г. Новый банк развития (НБР, New Development Bank) установил ценовые параметры дебютного выпуска облигаций объемом $1,5 млрд на международных рынках капитала. Привлеченные от выпуска средства пойдут на финансирование борьбы с вспышкой коронавируса COVID-19 и ее последствиями.
Привлеченные от выпуска облигаций средства будут использованы для финансирования проектов НБР в области устойчивого развития в странах-членах банка, включая предоставление экстренных займов для помощи в чрезвычайных ситуациях. Такие займы могут быть использованы для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой со вспышкой COVID-19, а также для поддержки принятых правительствами мер, направленных на восстановление экономик в странах-членах НБР.
Выпуск был крайне положительно воспринят инвесторами. Доля участия в выпуске центральных банков и официальных учреждений составила 75%. Географическое распределение инвесторов: 56% - Азия, 29% - Европа, Ближний Восток и Африка, 15% - Северная и Южная Америки.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил НБР снизить верхнюю границу объявленного ценового диапазона на 7 базисных пунктов и установить купон на уровне 0,625%.
"Мы довольны исключительно позитивными отзывами и высоким спросом со стороны инвесторов на наш дебютный выпуск облигаций на международных рынках. Этот выпуск облигаций стратегически важен для решения экономических и социальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны-члены в ходе борьбы с COVID-19", - заявил Лесли Маасдорп, вице-президент и главный финансист НБР. "Хотел бы поблагодарить наших инвесторов за доверие к нам, а также ведущих менеджеров, которые помогли успешно провести эту операцию", - добавил он.
Организаторами выпуска были Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC и J.P. Morgan. Bank of China, Barclays, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mizuho Securities, Standard Chartered Bank, TD Securities выступали в роли соорганизаторов выпуска.
Cводные параметры выпуска
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Эмитент
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New Development Bank (NDB)
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Рейтинг эмитента
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AA+ (S&P) / AA+ (Fitch) / AAA (JCR) / AAA (ACRA)
|
Объем выпуска
|
USD 1,500,000,000
|
Дата расчетов
|
23 июня 2020 г.
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Дата погашения
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23 июня 2023 г.
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Цена в момент выпуска
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99.896%
|
Доходность
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0.660%
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Ставка купона
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0.625% ежегодно
|
Достоинство купюр
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USD 200k+1k
|
Листинг
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Регулируемый рынок Euronext Dublin – Ирландская фондовая биржа
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Организаторы выпуска
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Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan
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Соорганизаторы выпуска
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Bank of China, Barclays, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mizuho Securities, Standard Chartered Bank, TD Securities
В декабре 2019 года НБР зарегистрировал свою первую программу выпуска на международных рынках капитала среднесрочных еврооблигаций (Euro Medium Term Note Programme) объемом $50 млрд. Программа получила рейтинг уровня "AA+" от Fitch, а также долгосрочный рейтинг "AA+" и среднесрочный рейтинг "A-1+" от S&P. Базовый проспект, дополнения к нему и параметры облигационных выпусков, доступны или будут доступны для просмотра по ссылке.
В НБР создан специальный механизм для предоставления экстренной помощи странам-членам банка. Экстренные займы странам-участницам НБР могут быть использованы для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой с COVID-19, или для поддержки принимаемых правительствами мер, направленных на восстановление экономического роста. НБР ориентируется на предоставление помощи в размере до $10 млрд в рамках указанного механизма. По состоянию на 17 июня 2020 г. НБР предоставил правительству КНР экстренный кредит в размере 7 млрд юаней, а правительству Индии – экстренный кредит в размере $1 млрд.
Новый банк развития создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой для мобилизации ресурсов для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и других странах с развивающейся экономикой. НБР получил долгосрочные кредитные рейтинги уровня "AA+" от S&P и Fitch и долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте уровня "AAA" от Japan Credit Rating Agency (JCR).
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