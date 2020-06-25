UMITRON и Токийский технологический институт поучаствуют в демонстрационной программе JAXA

ТОКИО (TOKYO), 25 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания UMITRON K.K. (президент: Кен Фудзивара (Ken Fujiwara), далее сокращенно «UMITRON») была выбрана для участия в реализации демонстрационной программы Японского агентства по аэрокосмическим исследованиям (JAXA) совместно с Токийским технологическим институтом и другими организациями. В рамках упомянутой программы в 2022 году состоится запуск небольшого космического спутника, который на протяжении всего года будет осуществлять сбор наблюдательных данных об океанической среде для нужд отрасли аквакультуры. Полученные в ходе спутниковых наблюдений высокочастотные и высокоразрешающие данные о планктоне и уровне питательных веществ окажут значимую поддержку в развитии индустрии аквакультуры, включая фермерское разведение рыбы, моллюсков и водорослей.

На сегодняшний день аквакультура является важным компонентом глобальной системы производства продуктов питания. Вместе с этим, стремительное изменение естественной среды мировых океанов создает ряд рисков и проблем для владельцев фермерских хозяйств. В частности, цветение морской флоры представляет смертельную опасность для рыбы, а рост съедобных водорослей и моллюсков может замедляться в результате снижения уровня питательных веществ. Информация об океанической среде (например, о распределении планктона и питательных веществ) имеет крайне важное значение для минимизации этих рисков и стабилизации производства продуктов аквакультуры. Компания UMITRON в сотрудничестве с группой исследователей Токийского технологического института работает над сбором высокочастотных и высокоразрешающих данных, обеспечивающих возможность детального изучения прибрежных регионов, являющихся основными центрами рыбоводства. Как член исследовательского консорциума, UMITRON отвечает за демонстрацию прикладного применения спутниковых данных для нужд индустрии аквакультуры.

Еще до начала этого проекта компания инициировала разработку информационного океанического сервиса под названием UMITRON PULSE. Сервис, ориентированный на отрасль аквакультуры, планируется представить широкой публике в начале июля текущего года. После запуска UMITRON PULSE компания-разработчик проведет специальный вебинар, посвященный функциям и возможностям сервиса. Приглашаем всех заинтересованных лиц пройти регистрацию по форме ниже.

Форма предварительной регистрации UMITRON PULSE https://umitron.com/pulse.html

О компании UMITRON

UMITRON - сингапурско-японское наукоемкое предприятие, деятельность которого направлена на решение мировых проблем продовольствия и окружающей среды посредством разработки технологий для отрасли аквакультуры. Мы создаем простые и удобные информационные платформы для предприятий данной отрасли, используя технологии Интернета вещей, удаленного спутникового зондирования и искусственного интеллекта (ИИ). Наши разработки помогают фермерам повышать продуктивность, управлять экологическими рисками и наращивать прибыль.

Для получения дополнительной информации обращайтесь: pulse@umitron.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1195002/UMITRON_PULSE_a_ocean_satellite_data_service_aquaculture.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Энди Дэйвисон (Andy Davison), +65-81560455, pulse@umitron.com