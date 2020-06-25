SA Media Group стала представителем международной сети ICOM network в России

SA Media Group занимает 2-ое место среди независимых рекламных групп и входит в топ-10 среди независимых и международных рекламных групп в РФ

Москва, 25 июня. Медиа-холдинг SA Media Group объявляет о вступлении в крупнейший в мире альянс независимых агентств ICOM network и будет представлять глобальную маркетинговую коммуникационную сеть в России. 25 июня 2020 года SA Media Group стала официальным представителем международной сети независимых агентств ICOM network в России. Вступление в интернациональную сеть даст возможность быть первым независимым игроком рынка, участвующим в глобальных тендерах.

Описание Андрей Сущик © SA Media Group

Андрей Сущик, CEO и основатель SA Media Group комментирует: "Партнерство с крупнейшим международным альянсом соответствует стратегии развития группы. Крупные национальные и международные рекламодатели начали отдавать предпочтение большим локальным медиа группам в силу их быстрой адаптивности, ускоренной digital трансформации и индивидуальным подходом. На протяжении нескольких лет SA Media Group подтверждает эти тренды и задает новую ступень развития компании в борьбе за международные бренды. Представительство ICOM network в лице SA Media Group позволит клиентам компании получить быстрый доступ на международные рынки, внедрить AD Teсh решения для увеличения ROI и анализировать изменения в медиа потреблении в конкретном бизнес сегменте в интересующих странах. Мы приобретаем международную партнера, доступ на многообещающие рынки и платформу для продвижения tech продукта DSP OOHDESK. За время переговоров с управляющим составом сети ICOM, лидерами агентств разных стран, мы пришли к выводу, что разделяем принципы и корпоративную культуру ICOM network и хотим стать частью этой мировой команды".

Описание Боб Моррисон © SA Media Group

Боб Моррисон, основатель и CEO Morrison Agency прокомментировал: "Мы искали сильного партнера в России, который имеет высокую экспертизу, опыт и предпринимательский дух в соответствии с принятыми этическими принципами ICOM. Для участия агентств в глобальных RFP’s, важно усилить позиции в России".

Описание Эмма Кинан © SA Media Group