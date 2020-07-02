Коллекция Итику Куботы впервые представлена в Токийском национальном музее

МОСКВА, 2 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Международный фонд Шодиева сообщает, что работы из Коллекции Итику Куботы будут представлены на выставке "Кимоно: становление символа", которая открывается 30 июня 2020 года в Токийском национальном музее.

Это первая масштабная выставка, посвященная истории кимоно, и первая крупнейшая экспозиция текстиля в Токийском национальном музее за последние 47 лет. На выставке прослеживается история кимоно, с момента его появления около восьмисот лет назад до его становления как символа японской культуры, а также его влияние на современный мир моды. Посетители могут увидеть некоторые из лучших сохранившихся на сегодняшний день текстильных изделий, а также картины, гравюры и другие произведения искусства, находящиеся в коллекциях в Японии и во всем мире. Данная выставка – это уникальная возможность рассмотреть прошлое, настоящее и будущее этого, с одной стороны, повседневного, а с другой - культового предмета японской одежды.

В рамках выстаки Коллекция Итику Куботы представляет 15 работ знаменитого мастера из его коллекции "Симфония света" и одну из его работ - "Гэн, цветочная иллюзия, творение духа вишни в цвету".

"Симфония света" является центральной коллекцией из работ Итику Куботы. Коллекция включает 36 композиционно связанных кимоно, с изображением сезонных пейзажей, которые переходят от одного предмета одежды к другому, создавая панораму.

Фаттах Шодиев, основатель Международного Фонда Шодиева, прокомментировал это событие: "Мы гордимся тем, что работы Итику Куботы являются частью этой великолепной и уникальной выставки. Именно здесь, в Токийском национальном музее, молодой Кубота увидел фрагменты текстиля, созданного в технике цудзигахана, и в тот момент решил посвятить свою жизнь изучению и возрождению этого утерянного метода окрашивания. Это очень символично, что более 80 лет спустя мы можем продемонстрировать новаторский подход Итику Куботы и его работы, созданные в возрожденной и модернизированной технике "Итику цудзигахана", именно здесь, где все это началось, - в Токийском национальном музее.

Творческий гений Итику, его готовность выйти за традиционные рамки дизайна, характерное использование цвета и его преданность своему ремеслу завоевали мастеру международное признание. Сегодня Итику - один из самых важных японских художников текстиля ХХ века. Его концепцию кимоно как произведения искусства можно увидеть в работах из его коллекции "Симфония света", представленных на этой выставке".

"Кимоно: становление символа" будет открыта в Токийском национальном музее до 23 августа 2020 года.

О Международном фонде Шодиева (ICF)

Международный фонд Шодиева – благотворительная организация, основанная в 1996 году бизнесменом международного уровня, меценатом и японоведом Фаттахом Каюмовичем Шодиевым. Работа Фонда включает широкий спектр программ в сфере международных отношений, образования, издательского дела и искусства. За последние два десятилетия ICF реализовала более тысячи проектов - в основном, в России, Узбекистане, Казахстане, Украине и Японии.

Узнайте больше о работе ICF на сайте www.internationalchodievfoundation.com

О Коллекции Итику Куботы

"Коллекция Итику Куботы" состоит из 104 кимоно, созданных за четыре десятилетия известным японским художником по текстилю Итику Кубота. Коллекция размещается в Художественном музее Итику Куботы возле озера Кавагути, Япония. В 2011 году коллекция была приобретена Фаттахом Шодиевым, международным бизнесменом, основателем Международного фонда Шодиева (ICF) и давним поклонником японского искусства и культуры. С тех пор ICF управляет продвижением и сохранением музея Итику Куботы и его коллекции.

Узнайте больше о коллекции и музее на сайте http://www.thekubotacollection.com/

О Токийском национальном музее

Токийский национальный музей – старейший национальный музей в Японии и один из крупнейших художественных музеев в мире. Здесь хранится и демонстрируется обширная коллекция произведений искусства и предметов культуры из Азии, насчитывающая более 110 тысяч экспонатов, включая древнее и средневековое японское искусство и азиатское искусство Великого шелкового пути. Музей также проводит исследования и организует образовательные мероприятия, связанные с его коллекцией.

Узнайте больше о Токийском национальном музее на сайте https://www.tnm.jp/

Контакты для СМИ: media@internationalchodievfoundation.com

КОНТАКТ: Olga Monakhova, +7-903-264-88-84