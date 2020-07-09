Новикомбанк демонстрирует рекордные показатели за первое полугодие 2020 года

По итогам первого полугодия активы Новикомбанка выросли на 7,9% (на фоне 5,6% по банковской системе в целом) - до 529,74 млрд рублей. Основной драйвер роста активов Банка - кредитный портфель реальному сектору - увеличился на 20,9%, достигнув на 01.07.2020 года 402,7 млрд рублей. Увеличение показателей произошло несмотря на давление неблагоприятной конъюнктуры, последствия кризисных явлений и повышенную волатильность на рынках.

Рост портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия Ростеха.

Бизнес-модель банка, в основе которой - минимальный кредитный риск, полное использование имеющихся капитальных ресурсов, профессиональное использование мер государственной поддержки, постоянный контроль за уровнем издержек и отсутствие непрофильных для целей кредитования реального сектора затрат, в очередной раз подтверждает свою эффективность.

По итогам первого полугодия Новикомбанк получил прибыль 8,263 млрд руб., что уже составляет 82% от годовой прибыли Новикомбанка за 2019 год и является историческим рекордом для кредитной организации. Рентабельность капитала Банка (ROE) превысила 30% годовых, это лучший показатель среди ста крупнейших банков страны, для большинства их которых соответствующее значение находится в пределах 8-10% годовых.

"Результаты деятельности в сложный для всех нас период показывают, что Новикомбанк не словом, а делом, цифрами подтвердил эффективность утвержденной акционером стратегии. Активное наращивание кредитного портфеля при грамотном управлении рисками, а значит, минимизации потерь из-за нестабильной ситуации – результат как верно выбранной стратегии, так и профессионального опыта команды Банка. Благодаря многолетнему сотрудничеству, использованию различных форматов финансирования и экспертного взаимодействия, Банк обладает настолько качественной экспертизой рынка, что может показывать отличные результаты даже в кризисных условиях", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Одна из основ стратегии развития банка - обеспечение доступного и своевременного финансирования отечественной промышленности. Успешная реализация выбранной бизнес-модели позволяет Банку максимально реинвестировать в дальнейший рост кредитования предприятий промышленности всю полученную прибыль.

Формирование кредитного портфеля банк осуществляет исключительно в рамках конкурентных процедур, результатом такого принципа являются максимально низкие процентные ставки для предприятий реального сектора экономики.

Новикомбанк четвертый год сохраняет лучшее для отрасли соотношение издержек и доходов (показатель cost to income), не превысившее по итогам отчетного периода 25%, что, свидетельствует об эффективном управлении затратами и качественной организации бизнес-процессов, при которых банк несет минимальные затраты на обеспечение своей деятельности. По данному показателю финансовой эффективности, согласно рейтингу авторитетного британского журнала The Banker, Новикомбанк занимает первое место в банковском секторе России по итогам 2019 года.

Во многом эффективность достигается за счет уникальной операционной модели региональной сети, которая сконцентрирована на обслуживании предприятий и сотрудников предприятий Корпорации только в местах присутствия основных крупных холдинговый компаний. Одновременно Банк активно развивает и масштабирует самые современные дистанционные каналы обслуживания как корпоративных, так и розничных клиентов.

Таким образом, опорный Банк Госкорпорации Ростех устойчиво демонстрирует отличные результаты работы. С этим согласны как российские, так и международные эксперты.

Так, в мае 2020 года международное агентство Moody’s подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг Новикомбанка на уровне Ba3, прогноз "стабильный", что отражает расширение и эффективное развитие бизнеса банка, устойчивый рост его активов и их высокое качество. "Сохранение стабильного прогноза Новикомбанка на фоне экономических угроз, связанных с глобальным распространением коронавирусной инфекции, говорит о реально высоком качестве активов Банка, достаточном уровне его ликвидности, эффективных операционных показателях деятельности", - комментирует Директор Департамента банковского развития Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия") Николай Тарасов.

"В числе конкурентных преимуществ Новикомбанка, несомненно, выделяется запас надежности и устойчивости даже в условиях неблагоприятной экономической ситуации и проблем, с которыми сталкивается отрасль", - считает экономический эксперт, руководитель Службы экономических программ ТК "Россия 24" Алексей Бобровский.

"Статус Новикомбанка как опорной кредитной организации, обслуживающей предприятия многопрофильной промышленной корпорации, позволяет ему избежать ряда сложностей, значимых для других игроков на рынке. Это и рост необслуживаемых кредитов, и нарушение графика обслуживания задолженности со стороны клиентов. То есть Новикомбанк действительно успешно избежал кризисного влияния на рост бизнеса", - отмечает Алексей Бобровский.

Значительный рост основных показателей – это результат, в первую очередь, грамотно выбранной стратегии Банка.

В 2017 году было принято решение о том, что Новикомбанк будет развиваться как опорный Банк Госкорпорации, оказывая полный спектр финансовых услуг предприятиям, входящих в периметр Ростеха, и предоставляя полный спектр розничных продуктов его сотрудникам. По всем направлениям утвержденной стратегии Банк выполняет поставленные цели с опережением, эксперты регулярно отмечают высокий рост активов, эффективное кредитование компаний и постоянное расширение продуктовой линейки для розничных клиентов.

Справка

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.