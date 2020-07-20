Salvatore Ferragamo отправляется в путешествие с Centric PLM ™

КЭМПБЭЛЛ, Калифорния, 20 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Salvatore Ferragamo, престижный итальянский бренд моды и товаров класса люкс, начал свою работу с PLM-решением Centric для управления жизненным циклом продукта. Centric Software® предоставляет самые инновационные корпоративные решения для компаний, работающих в индустрии моды, розничной торговли, обувной промышленности, товаров для активного отдыха, предметов роскоши и товаров народного потребления, для достижения стратегических и операционных целей цифровой трансформации.

Основанный в 1927 году, Salvatore Ferragamo является одним из мировых лидеров индустрии товаров класса люкс. Группа компаний занимается созданием, производством и продажей обуви, изделий из кожи, одежды, изделий из шелка и других аксессуаров, а также женских и мужских ароматов. Ассортимент группы компаний Salvatore Ferragamo также включает в себя очки и часы, изготовленные лицензиатами.

Уникальность и эксклюзивность творений бренда, а также идеальное сочетание стиля, креативности и инноваций, обогащенных качеством и превосходными традициями мастерства «Сделано в Италии», всегда были отличительными чертами продукции группы компаний.

Стремясь привнести современный штрих в традиции мастерства, Salvatore Ferragamo выступил с бизнес-инициативой под названием «Инновации и традиции вместе». В рамках этой стратегии они решили инвестировать в PLM-решение.

«Нашей основной целью было добиться максимально возможной наглядности процессов разработки продукта, рационализировать процессы разработки и производства в соответствии с современными лучшими практиками и создать платформу, позволяющую командам взаимодействовать, - говорит Джеймс Феррагамо, директор по бренду, продукту и коммуникациям в Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo это семейная компания, в которой креативность наряду с потребностью в повышении производительности имеют первостепенное значение. Мы начали подбор PLM-системы чтобы найти мощное готовое решение, которое дало бы нашим командам время сосредоточиться на творческих процессах и клиентах, а не на задачах администрирования и ввода данных для множества систем.

Цифровая платформа позволяет нашим командам укладываться в очень сжатые сроки и является частью пути Salvatore Ferragamo к инновациям, сочетающим традиции ручной работы и цифровизацию».

«Мы рады сообщить, что Salvatore Ferragamo использует PLM-решение Centric Software», - говорит Крис Гроувс, президент и исполнительный директор Centric Software. «Salvatore Ferragamo - культовый бренд, который воплощает в себе сущность итальянской моды. Мы гордимся тем, что можем осуществлять их инициативы по цифровой трансформации и поддерживать их успех в будущем».

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