Trina Solar представила линейку Vertex 600Вт и объявила запуск производства модулей 550 Вт

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 20 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Co., Ltd ('Trina Solar" или "Компания") представила две новых линейки модулей Vertex с выходной мощностью на уровне до 600 Вт. Компания планирует начать серийное производство систем 550 Вт в последнем квартале текущего года.

В презентации модулей нового поколения приняли участие представители верхнего, среднего и нижнего сегментов отраслевой цепочки 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance: производители кремния, пластин, элементов, модулей, трекеров, инверторов, сырья и оборудования.

В ходе мероприятия директор по вопросам стратегии и управления ценностью Trina Solar Чжан Инбин (Zhang Yingbin) прокомментировал: "Модули Vertex, в основу которых положен широкий спектр прогрессивных инноваций, включая многошинную технологию, методы изготовления кремниевой пластины 210 мм и высокоплотной упаковки, обеспечивают эффективность фотоэлектрического преобразования на уровне более 21 процентов. Благодаря низкому напряжению и высокой выходной мощности модульного ряда, новые устройства Vertex раскрывают колоссальный потенциал для дальнейшего сокращения расходов на баланс системы. Взаимодействуя с ключевыми партнерами в рамках отраслевой цепочки, мы уверены, что новая линейка на базе инновационной технологической платформы поможет снизить преведенную стоимость электроэнергии в различных прикладных сценариях и максимально повысить ценность для наших клиентов".

Новое поколение модулей Vertex располагает тремя ключевыми преимуществами, а именно: комбинацией технологий недеструктивной резки, высокоплотной упаковки и использования мультишины; низким напряжением и повышением выходной мощности одиночного модульного ряда более чем на 35 процентов; значительным снижением расходов на баланс системы.

Заместитель генерального директора и исполнительный вице-президент Trina Solar Цао Бо (Cao Bo), в свою очередь, отметил: "Для создания высококачественного модуля, демонстрирующего высокие успехи на рынке благодаря своей комплексной функциональности, нам необходимо учитывать потребности каждого звена отраслевой цепочки. Наша основная цель - обеспечить клиентам максимальную выгоду за счет повышения выходной мощности модулей и объемов вырабатываемой энергии. Мы рады, что наша новая линейка Vertex на базе передовых технологий, завоевала признание ключевых партнеров, представляющих отрасль фотовольтаики. Как член ассоциации 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, компания Trina Solar стремится сотрудничать с коллегами по отрасли в вопросах экологически устойчивого развития нашего сектора".

О компании Trina Solar (688599.SH)

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Компания специализируется на исследованиях в сфере фотовольтаики, производстве и сбыте фотоэлектрической продукции; реализации отраслевых проектов, эксплуатационно-техническом обслуживании солнечных электростанций; разработке и продаже умных вспомогательных систем для микросетей и комбинированных источников энергии, а также управлении энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (IoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира. Реализуя эти инициативы, компания совместно с партнерами развивает экосистему энергетического IoT и формирует платформы инновационных разработок, стремясь сохранять за собой статус лидера в глобальной отрасли смарт-энергетики. В июне 2020 года Trina Solar была зарегистрирована на STAR Market Шанхайской фондовой биржи. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цин Ван (Ching Wang), +86-21-6057-5302, qing.wang04@trinasolar.com