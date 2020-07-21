"Илин" пожертвовала капсулы Ляньхуа Цинвэнь Обществу Красного Креста Синьцзяна

ШИЦЗЯЧЖУАН, Китай, 21 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Акционерная фармацевтическая компания "Илин" пожертвовала капсулы Ляньхуа Цинвэнь стоимостью 92160 юаней Обществу Красного Креста Синьцзян-Уйгурского автономного района, Китай. Лекарственные средства будут направлены в 4 больницы в автономном районе для поддержки эпидемической профилактики и борьбы с коронавирусом COVID-19.

Белая книга "Защитные меры Китая направленные на эпидемическую ситуацию, вызванную коронавирусом COVID-19", опубликованная Информационным бюро Госсовета КНР, полностью подтвердила важную роль традиционной китайской медицины при профилактике, контроле эпидемии, и лечении коронавирусной пневмонии, а также получила внимание в стране и за рубежом. Белая книга отмечает, что Китай полностью реализовал характерные преимущества традиционной китайской медицины, при этом 92% подтвержденных случаев были обработаны ТКМ, коэффициент использования и общий эффективный коэффициент ТКМ для подтвержденных случаев заболевания в провинции Хубэй, Китай составляют более 90%. Готовые лекарственные средства китайской медицины и лекарственные рецепты, направленные на лечение новой коронавирусной пневмонии, представленные капсулами Ляньхуа Цинвэнь и др. лекарствами, были эффективны в лечении различных типов новой коронавирусной пневмонии. При этом, отмечается точная клиническая эффективность, снижена частота заболевания, снижен коэффициент перехода случаев в тяжелое состояние, снижен коэффициент смертности, данное лекарственное средство также способствует превращению нуклеиновых кислот в отрицательные. Это улучшает скорость излечения и ускоряет период восстановления.

Основываясь на хорошем терапевтическом эффекте и надежных результатах исследований, капсулы Ляньхуа Цинвэнь были одобрен Государственным фармацевтическим управлением Китая, при этом к первоначальной инструкции по применению в пункте фармакологического действия было добавлено "При лечении пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, может применяться при жаре, кашле и слабости в типичных и легких случаях." Согласно статистике, в период эпидемии более одного миллиона человек в провинции Хубэй принимали капсулы Ляньхуа Цинвэнь, данный препарат широко используется в различных модульных больницах.

Фундаментальные исследования и клинические исследования лечения коронавируса COVID-19 с помощью капсул Ляньхуа Цинвэнь были опубликованы в международных авторитетных журналах и доказали важную роль китайской медицины в профилактике эпидемических заболеваний и борьбе с ними. Академики Чжун Наньшань, Ли Ланьцзюань и Чжан Боли приняли участие в разработке статьи "Проспективное рандомизированное сравнительное многоцентровое клиническое исследование капсул Ляньхуа Цинвэнь китайской медицины для лечения коронавируса COVID-19", которая была опубликована в международном авторитетном журнале "Растительная медицина". Результаты показали, что Ляньхуа Цинвэнь может улучшить клинические симптомы и клинические результаты.

С момента своего появления на рынке в 2003 году, Ляньхуа Цинвэнь всегда играл важную роль в профилактике эпидемий и борьбе с ними и стал репрезентативным лекарственным средством в ответ на события в области общественного здравоохранения, вызванные вирусными инфекциями в Китае.

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