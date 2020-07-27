TI Fluid Systems получила знак отличия Лондонской фондовой биржи Green Economy Mark

ОБЕРН-ХИЛС (AUBURN HILLS), Мичиган, 27 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания TI Fluid Systems (LSE:TIFS), ведущий международный поставщик технологий для автомобильных жидкостных систем, вошла в число эмитентов, получивших в этом году знак Лондонской фондовой биржи - Green Economy Mark.

Впервые этот знак отличия был представлен в 2019 году. Им отмечаются компании и инвестиционные фонды, зарегистрированные во всех сегментах основной площадки и рынка альтернативных инвестиций Лондонской биржи, за достижения в содействии развитию мировой "зеленой экономики". Чтобы получить Green Economy Mark, 50% годового оборота предприятия или фонда должны поступать от продуктов или сервисов, вносящих вклад в "зеленую экономику".

"TI Fluid Systems рада получить знак отличия Лондонской фондовой биржи - он наглядно демонстрирует масштабы нашего вклада в повышение экологичности мировой автоиндустрии, - президент и генеральный директор TI Fluid Systems Билл Козира (Bill Kozyra). - Являясь поставщиком высокотехнологичных жидкостных и термических систем, наша компания позволяет автопроизводителям сокращать выбросы СО2 и повышать топливную экономичность автомобилей всех типов, особенно гибридных транспортных средств и электромобилей. Мы и дальше будем поддерживать переход нашего мира на более экологичный транспорт, делая наш мир чище и прекраснее".

О компании TI Fluid Systems

TI Fluid Systems - ведущий мировой производитель систем для хранения, транспортировки и доставки жидкостей, предназначенных, главным образом, для рынка малотоннажных автомобилей. Имея за плечами почти 100 лет опыта создания автомобильных гидравлических систем, компания располагает 108 производственными базами в 28 странах мира и обслуживает все крупнейшие ОЕМ-предприятия.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.tifluidsystems.com .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Доменик Милича (Domenic Milicia), директор по персоналу и коммуникациям, dmilicia@tifs.com, +1-248-296-8400