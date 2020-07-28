Shanghai Electric поделилась видением китайского рынка ветровой энергетики с Bloomberg NEF

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 28 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Ввод в эксплуатацию первой в Китае плавающей ветровой турбины 8 мВт c технологией "холодного пуска" предоставил компании Shanghai Electric (SHA:601727/HK:02727) возможность поделиться с Bloomberg NEF своей стратегией и ведением китайского рынка ветровой энергии, а также собственными планами по разработке ветроэнергетических систем, характеризующихся высокой надежностью, стабильностью, безопасностью, экологичностью и малыми выбросами углерода.

Как отметил генеральный директор по цифровым технологиям и главный инженер Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) Кан Пэнцзю (Kang Pengju) в интервью изданию Bloomberg NEF Рынок наземных и плавучих ветроэнергетических систем в Китае активно приветствует появление "высокоемких турбинных установок и цифровую трансформацию отрасли", а компания Shanghai Electric "работает над созданием платформы для тестирования и верификации офшорных ветровых турбин мощностью от 10 мВт и интегрированной системы возобновляемой энергетики".

Комментируя важность этого знакового проекта в ходе интервью, г-н Кан отметил, что Shanghai Electric использует тенденции к развитию китайского рынка оффшорных турбин, который, по предварительным прогнозам, должен к концу 2025 года достичь объемов 26 гВт подключенной к национальной энергосети ветровой энергии, для ускоренной разработки передовых решений в сфере возобновляемой энергетики.

"Не так давно мы разработали платформу для тестирования и верификации плавучих ветровых турбин мощностью от 10 мВт и изучаем возможности применения технологий 5G и промышленного Интернета вещей в целях создания интегрированной системы возобновляемой энергетики, сочетающей в себе генерацию и хранение электричества на базе энергии ветра и солнца", - отметил Кан Пэнцзю.

"На обширном китайском рынке в дальнейшем будет наблюдаться мощный спрос на плавучие установки, поскольку на долю глубоководных зон приходится свыше 80% общего объема оффшорных ветровых ресурсов. И наша компания ищет пути для преодоления таких технических сложностей, как строгие ограничения глубины вод для установки плавучих турбин, а также экстремальные условия отдаленных морских районов, зачастую характеризующихся мощными тайфунами", - добавил он.

SEWPG активно расширяет свое присутствие на мировом рынке, предлагая зарубежным рынкам наземных ветровых электростанций специализированные установки на базе платформ 2,5 мВт и 4 мВт. В данный момент компания разрабатывает модели, подходящие для зарубежных энергосетей 60 Гц, стремясь удовлетворять потребности таких стран, как Япония, США и Канада.

Поскольку мировые цепочки поставок тесно интегрированы с китайской экосистемой ветровой энергетики, Shanghai Electric, как провайдер сервисов для полного жизненного цикла ветровых энергосистем, развивает стратегические партнерства с международными предприятиями практически во всех сегментах ценностной цепочки, включая производителей генераторов, редукторов, подшипников, цифровых инструментов и платформ.

В последние годы Shanghai Electric фиксирует резкий рост прибылей: за период с 2018 по 2019 год поступления от продаж продукции компании выросли на 51%. Для сравнения, за тот же период рост прибыльности сегмента термальной энергии составил всего 8,4%. В конце июня этого года компания анонсировала планы по размещению IPO своего подразделения ветровой энергетики Shanghai Electric Wind Power Group.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Шэнь Цзинь (Shen Jin), +86-138-1790-9115, shenjin@shanghai-electric.com