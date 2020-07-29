Корпоративный вице-президент Huawei: совместная ответственность за общее будущее

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 29 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Старший корпоративный вице-президент и глава правления Huawei Кэтрин Чэнь (Catherine Chen) сегодня выступила с программной речью на онлайн-конференции Better World Summit 2020. По словам г-жи Чэнь, регуляторам телекоммуникационной отрасли во всех странах мира необходимо объединить свои усилия для решения общих трудностей, возникших в результате пандемии COVID-19 и обеспечить более инклюзивное общество для всех и каждого.

В число других докладчиков на саммите вошли представители Сектора радиокоммуникаций МСЭ (МСЭ-Р), Global System for Mobile Communications (GSMA), European Competitive Telecommunications Association (ECTA), Южноафриканского департамента по вопросам коммуникаций и цифровых технологий, канцелярии Национальной комиссии по вопросам цифровой экономики и общества Таиланда, Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT), Немецкой ассоциации Интернет-отрасли (ECO) и ADL.

Светлое будущее требует совместных усилий

На протяжении последних 30 лет мы наблюдаем стремительное развитие информационных технологий, заметно упрощающих жизнь людей. Однако пандемия COVID-19 показала, что цифровая инфраструктура не поспевает за технологическим прогрессом. По данным ITU, свыше половины населения Земли до сих пор не имеет адекватного доступа к Интернету и другим цифровым технологиям. На фоне замедления региональных экономик мировые правительства демонстрируют растущие опасения по поводу собственных стратегий экономического восстановления. "Мы представляем себе будущее, характеризующееся большей взаимосвязанностью, интеллектуальностью и инновационностью, - прокомментировала г-жа Чэнь. - Но прежде всего, нам необходимо сделать все возможное, чтобы наше общее будущее было более инклюзивным, экологичным и процветающим для всех".

Нисходящее проектирование; восходящая креативность и жизнеспособность - обязательные условия для экономического восстановления

По мере того, как все больше стран мира внедряют успешные меры по контролю за распространением COVID-19, экономическая активность в отдельных регионах земного шара постепенно приходит в норму. Правительства в различных точках планеты одно за другим представляют планы по стимулированию бизнеса, и ключевое место в этих планах неизменно занимают ИКТ. В Китае разработанный центральными властями план "Новая инфраструктура" предполагает выделение свыше 140 млрд долл. США на развитие одних только технологий 5G на протяжении ближайших пяти лет. По предварительным прогнозам, столь масштабные меры поддержки позволят китайской цифровой экономике вырасти более чем на 2 трлн долл. США и дадут новый толчок восстановлению внутренней экономики страны. ЕС также представил пакет мер по экономическому восстановлению в размере 1,1 трлн евро.

"Чтобы оживить экономику, нам необходимо прибегнуть к методам нисходящего проектирования и восходящей креативности, - подчеркнула Кэтрин Чэнь. - Правительственная поддержка в сочетании с активной цифровой трансформацией промышленности принесут преимущества передовых технологий всем без исключения отраслям, создав новый стимул для повышения их эффективности".

Инвестиции в ИКТ дают надежду на устойчивое будущее

Ссылаясь на недавний отчет Мирового банка о растущем разрыве между быстро развивающейся глобальной цифровой экономикой и дефицитом цифровых навыков, г-жа Чэнь отметила: "Компания Huawei продолжает реализацию своей флагманской программы "Seeds for the Future" (Задел на будущее). Представленная в 2008 году инициатива направлена на подготовку местных специалистов в сфере ИКТ. На сегодняшний день, в программе приняли участие свыше 30 000 студентов из более чем 400 университетов в 108 странах мира. Из-за пандемии нам пришлось перевести программу в онлайн-формат, что, однако, позволило нам привлечь беспрецедентное число учащихся. Сегодня все больше отраслей промышленности и бизнеса активно осваивают цифровые технологии, создавая совместный стимул для реализации Целей стратегического развития ООН-2030, особенно связанных с изменениями климата".

Конференция Better World Summit транслировалась в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках. Для получения более подробной информации нажмите здесь .

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах, включая телекоммуникационные сети, ИТ, смарт-устройства и облачные сервисы, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире. Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций. При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 194 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.huawei.com или следите за нашими новостями на: