НАНКИН (NANJING), Китай, 31 июля 2020 г. -- 31 июля 2020 года на территории Международного экспоцентра в Сучжоу открылась 9-я Китайская выставка культурной и креативной индустрии. Это масштабное мероприятие проходит на 11 вспомогательных площадках и в 43 тематических выставочных залах общей площадью 40 000 кв.м.

В трехдневной выставке, проходящей с 31 июля по 2 августа, принимают участие свыше 400 отраслевых экспонентов. Вниманию посетителей экспозиции представлены более 20 000 продуктов. В рамках церемонии открытия мероприятия состоялось вручение премии "2020 New Handicraft Movement Award", а также презентация "перманентной платформы торговли культурной продукцией Cloud Expo". Как отмечают представители оргкомитета выставки, все ценители креативных идей могут присоединиться к этому "карнавалу" культурного туризма, не покидая комфорта собственных домов.

Сучжоу снискал себе славу "столицы ремесел и народных искусств ООН" и "образцовым центром мирового культурного наследия". Но вместе с этим город обладает обширным техническим потенциалом и первоклассными производственными базами. 9-я выставка культурной и креативной индустрии, проходящая под названием "New Design, New Life, New Paradise", разделена на четыре тематических зоны, посвященных международному креативному дизайну, международным тенденциям в сфере новых ремесел, интеграции культуры и туризма и перспективным креативным отраслям. Особого внимания заслуживают три пункта программы мероприятия. В первую очередь, это тематическая выставка "8:30 в Гусу", знакомящая с особенностями развития ночной экономики Сучжоу и демонстрирующая достижения в реализации концепции "Культурный туризм+". Во-вторых, в этом году организаторы выставки предусмотрели презентацию "Международного стиля" с "диалогом между Китаем и внешним миром по вопросам стиля", а также промо-кампанию по продвижению имиджа Сучжоу как "современного международного метрополиса". Следуя вынужденному мировому тренду, вызванному пандемией 2020 года, художники-экспоненты использовали "маски" в качестве основного материала для оформления "Зала социальной изоляции" и "Зала общественных собраний", эффектно отразив весь спектр чувств и эмоций, переживаемых сегодня человечеством. Посетители выставки имеют поистине уникальную возможность полюбоваться работами ведущих художников и дизайнеров-представителей самых различных культур. В-третьих, программой выставки в этом году предусмотрено проведение "Встречи в облаках". На специальной облачной онлайн-платформе собраны все данные об экспозициях и экспонентах, проводятся различные кампании по привлечению инвестиций, размещается рекламная информация студий и торговых центров и т.д. Платформа служит неотъемлемым элементом "бесконечной выставки".

Активный интерес у участников и гостей мероприятия вызвала и церемония вручения профессиональных премий "New Handicraft Movement Award". Движение "New Handicraft Movement" было представлено в 2015 году с целью возрождения и переосмысления традиционных ручных ремесел. В рамках церемонии награждения состоялось вручение 10 премий от ведущих брендов, а также 10 наград за лучшие художественные работы, дающие новый стимул и задающие новые стандарты инновационного развития традиционных ремесел.

Подпись под фото: Церемония запуска "перманентной платформы торговли культурной продукцией Cloud Expo".

