JA Solar поставила оборудование для малазийского проекта в сфере солнечной энергетики

ПЕКИН (BEIJING), 3 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar недавно сообщила о поставке партии двусторонних модулей с двойным стеклянным покрытием общей мощностью 43,8 мВт для нужд первого малазийского проекта, предполагающего использование модулей данного типа в сочетании с трекерами. По предварительным оценкам, после ввода в эксплуатацию новая солнечная электростанция будет генерировать 74 млн кВт-ч электричества в год.

Проект, инвестором которого выступает компания Halpro Engineering - совместное предприятие немецкого застройщика EPC Greencells Group и его малазийского партнера Majulia, - реализуется в рамках второго этапа национальной программы масштабного развития солнечной энергетики. Характеризуясь применением высокоэффективных двусторонних элементов и продуманной конструкции с двойным стеклянным покрытием, модули JA Solar способны вырабатывать энергию и с тыльной стороны, при этом номинальная мощность такой генерации может превышать 70% показателя фронтальной стороны. За счет повышенной генерирующей способности, высокой производительности при низком освещении и стойкости к PID даже в самых жестких условиях эксплуатации (например, в пустынях, морских прибрежных зонах и т.д.) и и при экстремальном климате (высоких температурах, влажности и т.д.). Благодаря комбинации высокоэффективных модулей с трекерами, будущая электростанция должна вырабатывать еще больше энергии и приносить инвестору повышенную окупаемость капиталовложений.

Глава правления и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) прокомментировал: "В 2015 году наша компания создала собственную производственную базу в Малайзии и с тех пор поставила модули для нужд нескольких крупномасштабных проектов на региональном рынке. Мы активно внедряем новые технологии, стремясь помочь местным заказчикам в вопросах снижения LCOE и получения дополнительной прибыли. В будущем JA Solar продолжит продвигать применение передовых технологических разработок и способствовать развитию рынка фотовольтаики в Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun), +86-10-6361-1888-1698, bj.sunxr@jasolar.com