Cra-Z-Art расширила лицензионное соглашение с Nickelodeon

РАНДОЛФ (RANDOLPH), Нью-Джерси, 4 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Cra-Z-Art, производитель высококлассных стильных игрушек, товаров для творчества и школьных принадлежностей, сегодня сообщила о стратегическом расширении действующего лицензионного соглашения с Nickelodeon. По условиям обновленного документа компания получает право на глобальный маркетинг и реализацию готовых слаймов, наборов для изготовления слаймов своими руками и полимерных материалов для поделок. Ранее Cra-Z-Art реализовывала эту продукцию только на рынке США. Изделия под торговой маркой Nickelodeon позволяют детям создавать собственные версии легендарной и всенародно любимой "зеленой гадости". Слаймы и полимеры для лепки будут также доступных в готовых формах, с различными ароматами, в разнообразных размерах, цветах, текстурах, включая блестящие, неоновые и светящиеся в темноте.

Популярность слаймов среди детей не ослабевает, подстегиваемая настоящей лихорадкой в социальных сетях. Cra-Z-Art славится своей способностью выявлять горячие тренды и быстро выводить на рынок высококачественные модные продукты. Компания вот уже три года производит слаймы Nickelodeon в США.

"Мы очень рады расширить партнерство с Nickelodeon, чтобы представить наши замечательные слаймы и полимеры для лепки на международном рынке за пределами США. Три года назад мы сумели распознать приближающийся бум популярности слаймов и в сотрудничестве с "прародителем" этого продукта Nickelodeon построили феноменально успешный бизнес в Соединенных Штатах. И сегодня мы с нетерпением ждем возможности повторить этот успех в глобальных масштабах! Слаймы и полимерная глина ТМ Nickelodeon продолжают идеально дополнять наш текущий ассортимент товаров для творчества. Как и все наши замечательные продукты, они позволяют детям реализовывать свои фантазии и изучать увлекательный игровой мир, одновременно способствуя изучению естественных наук", - прокомментировал глава правления Cra-Z-Art Лоуренс Розен (Lawrence Rosen).

"Для детей слаймы Nickelodeon - синонимы безграничного веселья, - отметила президент по вопросам потребительских продуктов ViacomCBS Пэм Кауфман (Pam Kaufman). - Cлаймы и полимерные глины Nickelodeon и Nick Jr характеризуются потрясающей гибкостью, поощряют креативность и самостоятельную игру, что особенно актуально в сегодняшних условиях. Мы рады вместе с Cra-Z-Art представить нашу легендарную "зеленую гадость" детям по всему миру".

Слаймы и полимерные материалы для лепки Cra-Z-Art Nickelodeon должны появиться в продаже на зарубежных рынках уже весной 2021 года.

О компании CRA-Z-ART

CRA-Z-ART с головным офисом в Рандолфе (штат Нью-Джерси) производит оригинальные, креативные, увлекательные и актуальные игрушки, товары для творчества и школьные принадлежности. Руководство CRA-Z-ART обладает 120-летним опытом создания, производства и маркетинга канцелярии и товаров для активного творчества. Команда CRA-Z-ART отлично понимает потребности ритейлеров и пожелания потребителей. Наш девиз - творите каждый день!

О подразделении ViacomCBS Consumer Products:

ViacomCBS Consumer Products (VCP) отвечает за лицензирование и мерчандайзинг продукции ViacomCBS Inc. (код Nasdaq: VIACA, VIAC) - мирового лидера отрасли масс-медиа и развлечений, специализирующегося на создании премиального контента для аудитории по всему земному шару. В портфеле поистине легендарных потребительских брендов VCP представлены продукты от BET, CBS (включая CBS Television Studios и CBS Television Distribution), Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures и Showtime. VCP стремится создавать высококачественные продукты для самых популярных франшиз мира, охватывая сегменты анимации, товаров для дошкольников, молодежи и взрослых. Кроме того, VCP курирует онлайн-направление по D2C-реализации программного контента CBS и Showtime, а также работу брендовых веб-сайтов электронной коммерции Star Trek, SpongeBob, South Park и MTV.