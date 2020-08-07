AppGallery наращивает популярность на российском рынке

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 7 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Предлагая своим клиентам самые инновационные приложения, российская платформа AppGallery на протяжении всего прошлого года продолжала наращивать свои масштабы. Чтобы отметить успех на региональном рынке, компания Huawei предоставила семи местным партнерам возможность оценить преимущества регионального маркетинга в рамках глобальной кампании. Кампания проходит в 20 странах мира, включая Россию, вдохновляя разработчиков раскрывать весь коммерческий потенциал собственных приложений с помощью AppGallery.

AppGallery: магазин высококлассных международных и региональных приложений

Входя в тройку самых популярных магазинов приложений, AppGallery делает акцент на разносторонних потребностях мировой аудитории, предлагая им лучшие новые приложения, пользующиеся актуальностью как на международном, так и на локальном рынках. 460 млн активных пользователей платформы в 170 регионах земного шара наглядно свидетельствуют о стремительном росте популярности AppGallery.

Huawei внимательно следит за местными разработчиками и приглашает их размещать собственные приложения на площадке, удовлетворяя потребительский спрос и одновременно поддерживая региональный рынок. Предлагая инновационные технологии и мощную маркетинговую поддержку, AppGallery обеспечивает разработчикам обширные конкурентные возможности.

Россия, как один из ключевых рынков AppGallery, демонстрирует рост числа регистрируемых локальных приложений. Российская версия платформы предоставлет клиентам доступ к самым популярным в регионе приложениям и сервисам. В частности, на AppGallery представлены приложения пяти ведущих Интернет-магазинов, включая AliExpress, OZON, Joom, Wildberries и Бер от Яндекс. Потребители также могут найти здесь мобильные приложения Яндекс, Тинькофф, Красное & Белое, ВК и т.д.

Содействие партнерам в развитии посредством регионального продвижения

Демонстрируя стремление к росту на российском рынке, руководство AppGallery в рамках своей глобальной кампании выбрало семь самых популярных приложений для участия в дополнительных инициативах по региональному продвижению и повышению узнаваемости брендов.

Поощряя партнеров реализовывать собственный бизнес-потенциал посредством целевого маркетинга, кампания наглядно демонстрирует ценность поддержки от команды AppGallery. Продукты семи партнеров получили продвижение на телевидении и на региональных платформах AppGallery.

В рамках расширенной кампании платформа оказала своим российским партнерам поддержку в повышении узнаваемости бренда на местном рынке, что привело к повышению числа загрузок и расширению пользовательской базы их приложений.

Дополнительную маркетинговую поддержку в ходе кампании получили следующие приложения:

Ozon.ru - ведущий российский Интернет-магазин Ozon.ru предлагает клиентам доступ к самым популярным ритейлерам в регионе.

- ведущий российский Интернет-магазин Ozon.ru предлагает клиентам доступ к самым популярным ритейлерам в регионе. World of Tanks – эта оригинальная 3D-игра с более чем миллионом загрузок на AppGallery открывает перед игроками увлекательный новый мир масштабных танковых сражений.

– эта оригинальная 3D-игра с более чем миллионом загрузок на AppGallery открывает перед игроками увлекательный новый мир масштабных танковых сражений. PicsArt - коллекция различных фото- и видеоредакторов PicsArt представляет собой передовой инструмент как для любителей, так и для профессиональных фотохудожников.

- коллекция различных фото- и видеоредакторов PicsArt представляет собой передовой инструмент как для любителей, так и для профессиональных фотохудожников. Lingualea – популярное приложение предлагает пользователям удобные и увлекталельные инструменты для изучения иностранных языков.

– популярное приложение предлагает пользователям удобные и увлекталельные инструменты для изучения иностранных языков. Яндекс Еда – от местных деликатесов до фастфуда - российские гурманы могут заказать любимые блюда с помощью одного из самых популярных на AppGallery сервисов доставки Яндекс Еда.

– от местных деликатесов до фастфуда - российские гурманы могут заказать любимые блюда с помощью одного из самых популярных на AppGallery сервисов доставки Яндекс Еда. ВК – ВКонтакте - популярная российская социальная сеть, помогающая пользователям из всех уголков земного шара оставаться на связи с друзьями и близкими.

– ВКонтакте - популярная российская социальная сеть, помогающая пользователям из всех уголков земного шара оставаться на связи с друзьями и близкими. Ivi - предлагая пользователям эксклюзивный доступ к разнообразным телесериалам и кинофильмам, Ivi стремительно набирает популярность среди российской аудитории.

По итогам кампании все партнеры отметили рост числа загрузок своих приложений на региональной платформе AppGallery.

Целенаправленная политика AppGallery

Демонстрируя твердое намерение укрепиться на российском рынке, платформа планомерно наращивает масштабы привлечения пользователей региональных приложений. Оказывая поддержку разработчикам на ключевых рынках, AppGallery стремится предоставлять своим клиентам лучшие из лучших приложений.

AppGallery внимательно прислушивается к своим пользователям. С помощью функции "Список желаний" пользователи могут рассказать разработчикам, какие приложения они хотели бы видеть на платформе, и получать уведомления об их появлении в AppGallery. С января 2019 года, благодаря "Спискам желаний" на AppGallery появилось свыше 580 новых приложений.