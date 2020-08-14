Более 100 сессий по экономике, медицине и другим сферам пройдут на форуме "100% Татарстан"

Казань, 14 августа. В День Республики Татарстан в регионе состоится запуск интеллектуального делового пространства "100% Татарстан". С 30 августа по 10 сентября 2020 года в эфире пройдет масштабное онлайн-мероприятие (12+) об опыте самого инновационного региона России, которое также станет коммуникационной платформой для взаимодействия с партнерами и экспертами. В программе - более 100 сессий по 21 направлению, сообщают в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.

Единственная в своем роде двухнедельная событийная площадка – синергия бизнес-интенсива для профессионального развития и пространство для обмена опытом, поиска инвесторов и единомышленников. "100% Татарстан" – коммуникационная платформа, объединяющая граждан, представителей бизнеса, власти и ведущих экспертов, которые открыто обсудят ключевые темы дальнейшего стратегического развития Татарстана.

"Современная жизнь требует от нас нестандартных подходов в выстраивании отношений с партнерами. Эта площадка должна по сути, открыть закрытые сегодня границы. А прямые онлайн эфиры дадут возможность каждому жителю республики принять участие в выстраивании будущего нашего Татарстана", – отметил президент республики Рустам Минниханов.

Программа форума включает в себя работу по таким направлениям, как IT-индустрия, образование, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции и предпринимательство, биотехнологии и др. В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, онлайн-митапы, эфиры лидеров мнений и блогеров, интервью с экспертами.

"Мировая посткоронавирусная ситуация диктует новые форматы работы. Большинство мероприятий 2020 года отменены вовсе или перенесены в онлайн. Для достижения синергетического эффекта всех онлайн событий республики мы приняли решение создать онлайн-платформу по ведущим направлениям Татарстана, – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина. – За последние десятилетия Татарстан накопил уникальный опыт практически во всех областях жизни общества, и нам важно создавать масштабные консорциумы по различным отраслям. "100% Татарстан" станет площадкой для выстраивания конструктивного диалога, развития экспертного сообщества и укрепления деловых связей".

Участники со всего мира смогут подключиться к трансляции абсолютно бесплатно на https://100tatarstan.com/. Деловая программа будет доступна также в синхронном переводе на английский и татарский языки. Непрерывная работа онлайн-студии позволит задавать вопросы экспертам и оперативно получать ответы в режиме реального времени.

Организаторы: правительство Республики Татарстан.

Оператор: Агентство инвестиционного развития РТ.

Генеральный партнер: Ак Барс Банк.

Генеральный информационный партнер: ТАСС.