Жителю Китая пришлось проехать несколько км в горящем грузовике, чтобы избежать жертв

Москва, 17 августа. В Китае водитель проехал несколько километров в горящем грузовике, чтобы предотвратить человеческие жертвы. Рискуя собственной жизнью, он выехал на окраину города, где машина и взорвалась. Новый грузовик герою подарила компания-производитель FAW Jiefang.

Месяц назад в городе Синьминь, провинции Ляонин, жители могли наблюдать, как от заправочной станции отъехал горящий грузовик. Кузов был почти полностью поглощен огнем, а в высоту пламя достигало более 2 метров.

Перед тем, как машина взорвалась, водителю удалось отогнать ее на безопасное расстояние от заправки и жилых объектов. После аварии Сунь Ган, водитель и владелец грузовика, согласился рассказать о причинах произошедшего.

По его словам, машина загорелась из-за некачественного ремонта и высокой температуры воздуха сразу после того, как он ее заправил. Подумав о страшных последствиях взрыва возле заправки, Сунь Ган решил рискнуть своей жизнью и отогнать грузовик за город.

Благодарность герою

В соцсетях сразу же появилось огромное количество постов, что и привлекло интерес СМИ. Статьи и новости о поступке Сунь Гана набрали в общей сумме более 100 миллионов прочтений, а водителя называли не иначе как "современный герой". Сам Сунь Ган героем себя не считает и заявляет, что на его месте так поступил бы каждый.

Потеря грузовика сильно подкосила материальные и моральные возможности семьи Сунь Гана. Узнав об этом, компания-производитель грузовиков и внедорожников FAW Jiefang подарила герою новый грузовик FAW J7 мощностью 550 лошадиных сил.

По словам представителя FAW Jiefang, дух Сунь Гана совпадает с духом компании: "Более 60 лет FAW Jiefang не только постоянно возглавляла индустрию коммерческих автомобилей, но и всегда выполняла социальные обязанности перед обществом".

В конце июля компания передала Сунь Гану ключи от его нового грузовика.

FAW Jiefang — это первая торговая марка грузовых автомобилей в Китае. Компания занимает первое место в мире по объему продаж средних и тяжелых грузовиков в 2018 и 2019 годах.