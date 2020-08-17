CGTN: Китай 15 лет спустя: зеленый - новый золотой

ПЕКИН (BEIJING), 17 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- В прошлую субботу Китай отметил 15-й юбилей концепции зеленого развития - "Прозрачные воды и густые леса - бесценные активы". Колыбелью этой концепции стала цветущая деревушка Юйцунь в восточно-китайской провинции Чжэцзян.

Деревушка, имеющая сегодня статус национального ландшафтного заповедника класса 4А, славится своими пейзажами. Как это не парадоксально, но десять лет назад этот идиллический оазис мог "похвалиться" только грязными водами и покрытыми пылью деревьями под блеклым серым небом.

Как небольшому поселку удалось достичь столь потрясающего преображения?

Юйцунь - колыбель и образец для подражания

Стремясь снизить уровень бедности, руководство Юйцуня с 90-х годов прошлого столетия активно развивали горнодобывающую промышленность как фундамент для экономического роста. Однако источник благосостояния принес с собой серьезные экологические проблемы.

В 2003 году местные власти окончательно отказались от "каменноугольной экономики" и принялись восстанавливать экосистему.

В августе 2005 года их усилия похвалил тогда еще секретарь Чжэцзянского комитета КПК Си Цзиньпин.

"Вы заявили о своем решении закрыть несколько шахт. Это мудрый шаг. Прозрачные воды и густые зеленые леса - поистине бесценные активы", - подчеркнул Си Цзиньпин в ходе встречи с местными чиновниками.

В 2019 году валовый экономический доход деревушки составил около 280 млн юаней (40 млн долл. США), что сделало Юйцунь образцово-показательной моделью комплексного формирования состоятельного общества в сельских районах Чжэцзяна.

Эволюция

В своей статье, опубликованной в издании Zhejiang Daily в 2006 году, Си Цзиньпин проанализировал три этапа установления связей между зеленым развитием и экономическим ростом.

На первом этапе люди стремятся к быстрым экономическим результатам, игнорируя вопросы охраны окружающей среды.

На втором они начинают понимать важность зеленого развития, но продолжают стремиться к высоким показателям экономического роста.

И лишь на третьем этапе люди окончательно осознают, что зеленое развитие приносит поистине "золотые" плоды, и только следуя этому пути человечество может гармонично сосуществовать с природой.

От слов к делу

Для Китая зеленое развитие - вовсе не пустой звук.

Для решения проблемы загрязнения водоемов в 2016 году власти страны представили схему "Владыка рек".

За прошедшее с тех пор время качество воды в Янцзы, Хуанхэ и двух других водных артериях страны - Амуре и Нэньцзяне, - заметно улучшилось.

Еще одна важная задача для Китая - контроль за увеличением площади пустынных земель. В 2019 году результаты исследования NASA показали, что в период с 2000 по 2017 год свыше четверти всех новых зеленых насаждений мира появились именно в Китае. Таким образом, страна внесла крупнейший вклад в озеленение планеты.

Кроме того, власти Поднебесной обнародовали ряд национальных мер, направленных на переход к экологичным моделям экономического роста.

В их число входит создание механизмов экологических компенсаций, поправки в природоохранное законодательство, учреждение экологических инспекций и внедрение новых налогов на охрану окружающей среды.