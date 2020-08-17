Apstra анонсировала передовую IBN-интеграцию с Juniper Networks и SONiC

МЕНЛО-ПАРК (MENLO PARK), Калифорния, 17 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Apstra, новатор в области технологий IBN(ориентированных на намерения сетей) и международный провайдер программного обеспечения, сегодня представила обновленную версию своего флагманского продукта Apstra AOS , созданную в подготовке к стремительному росту рынка IBN. В дополнение к широкому спектру операционных улучшений и доработок для открытых сетей, позволяющих предприятиям оперативнее реагировать на сжатые сроки и непредвиденные изменения, одновременно предоставляя своим пользователям сервис высшего качества, AOS 3.3 обеспечивает коммутационным системам Juniper Networks расширенные возможности IBN. Эти значительные усовершенствования заметно повышают скорость и надежность развертывания и эксплуатации сетей в центрах обработки данных.

Согласно недавнему отчету Global Market, в 2019 году рост рынка ориентированных на намерения сетей превысил 900 млн долл. США. По прогнозам на 2020-2026 гг. среднегодовые темпы роста этого сегмента составят свыше 30%. Ускоренное и масштабное внедрение решений IBN стало реакцией на возникшую у дата-центров необходимость соблюдать сжатые временные рамки, одновременно обеспечивая эксплуатации, превышающую возможности облака и при этом не уступающую ему в надежности. Внедрение технологий IBN имеет решающее значение для предприятий, удваивающих усилия по цифровой трансформации, требующей от сетей ЦОД дополнительной гибкости, повышенной доступности и оптимизированных показателей окупаемости инвестиций. Не принимая первоочередных мер по модернизации собственных сетей, предприятия сталкиваются с троекратным риском провала процесса цифровой трансформации.

"Процедуры мониторинга и управления деятельностью дата-центров продолжают становиться все сложнее, а роль их в ускорении перехода бизнеса на цифровые технологии непрерывно растет, - отмечает основатель и президент Apstra Мансур Карам (Mansour Karam). - IBN представляет собой решение, которое, по мнению многих сетевых архитекторов и операторов, должно помочь их организациям удержаться на плаву в этом процессе. По мере растущей популярности технологий IBN оснащение систем Juniper Networks уникальным функционалом в сочетании с операционными доработками позволяет нам предложить отрасли передовое решение с широким спектром аппаратных опций".

AOS от Apstra - важнейший элемент "головоломки", открывающей путь к замкнутой автоматизации и валидации. Уникальная технология решает стоящую перед архитекторами и операторами проблему сложности сети за счет валидации и аналитики нулевого дня с одновременным использованием единого сетевого источника правды. Apstra предоставляет организациям возможность заметно повысить эффективность и воспользоваться преимуществами операций нулевого дня, обеспечиваемый IBN.

"Чрезвычайно жесткие условия знаменитой швейцарской отрасли финансовых услуг требуют инфраструктуры, гарантирующей минимальные задержки и оперативное реагирование в сочетании с высокой рентабельностью и надежностью, - поясняет генеральный директор по сервисам и соучредитель Beelastic Ханспитер Тиннер (Hanspeter Tinner). - Это возможно только при комплексном и всеобъемлющем использовании технологий. Решение Apstra для комплексной автоматизации и простая операционная модель помогает нам обеспечивать минимальные сроки реагирования при высочайшей рентабельности и надежности. И мы уверены, что, благодаря высокой скорости создания новых функций нашими партнерами, они и дальше будут успешно удовлетворять как наши потребности, так и запросы наших клиентов".

Apstra AOS дает организациям возможность автоматизировать все процессы проектирования, создания, развертывания и эксплуатации сетей. В основе передового решения IBN лежат технологии интенционно-ориентированной аналитики: алгоритмы непрерывной проверки сети устраняют излишнюю сложность, сложность, уязвимости и перебои в работе, что гарантирует надежность и отказоустойчивость сетевой архитектуры.

О компании Apstra, Inc

Apstra® - международная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая унифицированное решение для автоматизации архитектуры и рабочих процессов сетей ЦОД. Флагманский продукт Apstra, AOS, предоставляет организациям возможность автоматизировать все этапы проектирования, формирования, развертывания и эксплуатации собственных сетей, а также оперативно вносить надежные изменения в сети, используя весь потенциал человеческих ресурсов и избавляя себя от привязки к конкретным поставщикам оборудования. AOS обеспечивает своим пользователям 80-процентное сокращение операционных расходов, 99-процентное повышение гибкости и 70-процентный рост показателей надежности. В основе AOS лежат передовые технологии интенционно-ориентированной аналитики от Apstra: алгоритмы непрерывной проверки сети устраняет излишнюю сложность, сложность, уязвимости и перебои в работе, что гарантирует надежность и отказоустойчивость сетевой архитектуры.

Головной офис компании Apstra, основанной в 2014 году авторитетными отраслевыми экспертами Дэвидом Черитоном (David Cheriton), Мансуром Карамом (Mansour Karam) и Сашей Ратковичем (Sasha Ratkovic), расположен в городе Менло-Парк (штат Калифорния). Представительства предприятия работают в различных точках земного шара.