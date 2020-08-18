Презентация первого в мире 5G-cмартфона с камерой под дисплеем от ZTE состоится 1 сентября

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 18 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, анонсировала официальную презентацию нового смартфона 5G Axon 20 1 сентября 2020 года. Девайс станет первым в мире серийным 5G-смартфоном с камерой под дисплеем, а его презентация ознаменует очередное знаковое достижение ZTE на пути к созданию по-настоящему полноэкранного смартфона.

Стремясь предоставлять потребителям беспрецедентный опыт пользовательского взаимодействия, компания ZTE прилагает максимум усилий к разработке инновационных технологий. ZTE удалось достичь многочисленных прорывов в сфере экранов для смартфонов. В их числе - создание первого в мире экрана, чувствительного к нажиму, первого в мире смартфона с экраном 3D Naked Eye, а также первого в мире смартфона со складным двойным дисплеем.

В 2019 году ZTE первой на планете представила коммерческий 5G-смартфон, ZTE Axon 10 Pro 5G, в Китае, странах Скандинавии и на Ближнем Востоке. Устройство оснащено компактным, уникально изогнутым экраном с передовыми технологиями Oncell-Metal Mesh и СОР.

Все крупнейшие игроки отрасли активно работают над созданием смартфона с камерой под экраном. Потребители уже стали свидетелями эволюции форм мобильных дисплеев от экранов с прямоугольной, каплеобразной выемкой, всплывающей селфи-камерой и круглой перфорацией.

Представляя первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем, ZTE дает новый толчок развитию технологий в отрасли смартфонов и открывает перед всеми потребителями поистине уникальный пользовательский опыт.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.