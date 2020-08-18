CanAm Enterprises выплатила 1,75 млрд долл. США 3 500 инвесторов по программе ЕВ-5

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 18 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Ведущая финансовая компания CanAm Enterprises (CanAm) , оказывающая полный спектр услуг по поддержке инвестиционных фондов, деятельность которых связана с иммиграцией по программе ЕВ-5, сегодня сообщила о выплате 350 млн долл. США по своему проекту All Aboard Florida. Это крупнейшее единовременное погашение в истории программы EB-5. Участие в проекте приняли 700 инвесторов ЕВ-5. Вместе с этим знаковым достижением общие выплаты по 45 ссудам EB-5 компании CanAm с 30-летней историей на сегодняшний день составляют 1,75 млрд долл. США. Бенефициарами этих выплат стали 3 500 инвесторов и члены их семей.

Программа инвестиционной иммиграции EB-5 была предложена Конгрессом США в 90-е годы прошлого столетия с целью привлечения зарубежных инвестиций для стимулирования неустойчивой на тот момент экономики Соединенных Штатов. Одной из задач программы было создание рабочих мест для американцев без привлечения средств налогоплательщиков. Реализовав свои задачи за последние десятилетия, программа ЕВ-5 сохранила свою актуальность в качестве экономического стимула в такие сложные периоды, как финансовый кризис 2008-2009 годов. Остается она актуальной и сегодня, когда весь мир переживает беспрецедентную пандемию COVID-19. Средства, привлеченные посредством ЕВ-5, помогли финансировать ключевые экономические инициативы даже в условиях спада на кредитных рынках. Одним из показательных проектов, реализованных с использованием инвестиций по данной программе, является Пеннсильванский конференц-центр в Филадельфии. Его строительство требовало дополнительных непосильных вливаний из бюджета штата и при отсутствии инвестиций было бы неизбежно отложено.

Комментируя достижение важной вехи в истории компании, генеральный директор CanAm Enterprises Том Розенфельд (Tom Rosenfeld) , отметил: "Наш проект All Aboard Florida стал одним из самых знаковых начинаний в истории программы ЕВ-5. Посредством инвестиций в рамках этого проекта нам удалось создать 9 418 полноценных рабочих мест для американских сотрудников, заметно превзойдя минимальные требования СГИ. А успешный возврат капиталовложений таких масштабов в установленные сроки, невзирая на сложную экономическую ситуацию и дефицит рефинансирования, лишь в очередной раз подтверждает достоинства этого проекта в сегменте ЕВ-5. Для нас было огромной честью сопровождать и поддерживать 700 инвесторов на протяжении всего их участия в проекте All Aboard Florida и программе EB-5".

На фоне отчаянных попыток восстановления мировой экономики капитал ЕВ-5 при его продуманном использовании способен восполнить внезапно образовавшийся дефицит инвестиций в остро необходимые проекты с созданием новых рабочих мест и одновременно проложить путь к получению вида на жительство в США для успешных иностранных предпринимателей и бизнесменов. "Пандемия нового коронавируса привела к резкому росту показателей безработицы в 2020 году, - добавил г-н Розенфельд. - И я уверен, что программа инвестиционной иммиграции ЕВ-5 не только станет ключевым инструментом в содействии восстановлению нашей экономики, но и поможет тысячам иностранцев стать на шаг ближе к воплощению своей американской мечты. Без сомнения, часть проектов ЕВ-5 столкнется с определенными трудностями и даже провалится, но на сегодняшний день свыше 3 500 инвесторов проектов CanAm получили 100% выплаты - и я с гордостью могу сказать, что это грандиозный момент не только дня нашей компании, но и для всей отрасли ЕВ-5. Подобные события вселяют уверенность в способности программы ЕВ-5 реализовывать свою миссию, принося выгоду как американской экономике, так и нашим инвесторам".

Располагая обширнейшим послужным списком и командой опытных профессионалов, компания CanAm предлагает полный спектр услуг для международных инвесторов ЕВ-5. Специалисты CanAm по вопросам иммиграции и ведения бизнеса принимают активное участие во всех этапах процедуры получения инвестиционных виз EB-5, включая тщательную подгодовку документации для оформления "зеленой карты". За годы своего существования CanAm удалось завоевать доверие почти 6 000 инвесторов EB-5, которые полагаются на профессионализм компании в вопросах инвестиционной иммиграции.

О компании CanAm Enterprises

Финансовая компания CanAm Enterprises с головным офисом в Нью-Йорке предоставляет полный спектр услугпо поддержке инвестиционных фондов, связанных с программой иммиграции ЕВ-5. Имея за плечами 30 лет опыта и следуя клиентоориентированному подходу, CanAm успешно финансировала свыше 60 проектов EB-5 и помогла 6 000 инвесторов и членам их семей реализовать иммиграционные и инвестиционные задачи, поспособствовав получению 14 000+ условных "зеленых карт" и 7 400 постоянных видов на жительство. Компания управляет семью региональными центрами в различных регионах США: CanAm Texas Regional Center, CanAm Philadelphia PIDC Regional Center, CanAm Pennsylvania Regional Center, New York Metropolitan Regional Center, CanAm California Regional Center, CanAm Hawaii Regional Center и CanAm Florida Regional Center.