Робот-дезинфектор успешно прошел испытания с использованием живого образца коронавируса

СИНГАПУР (SINGAPORE), 25 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания OTSAW разработала первую в мире систему для уничтожения коронавируса в человеческом организме с помощью запатентованной технологии OTSAW UV-C LED - O-RX. Эффективность системы подтверждается результатами лабораторных испытаний с использованием высококонцентрированных живых образцов коронавируса, доставленных напрямую из США.

Согласно результатам тестирования, выполненного агентством A*STAR 21 августа, система OTSAW O-RX способна в течение 5 минут работы на расстоянии 2,5 м обеспечивать дезинфекцию на уровне 99,9%, по всем параметрам превосходя любых конкурентов, не прошедших лабораторные испытания.

Весь процесс создания OTSAW O-RX - от концептуальной разработки до проектирования и производства, - выполнялся командой сингапурских специалистов. Одного заряда батареи достаточно для пяти часов непрерывной работы устройства, а светодиодные лампы делают его экологически безопасным. Система способна дезинфицировать площадь в 4000 кв.футов (371,6 кв.м) в час.

Команда OTSAW уверена в своей способности стать лидером отрасли технологий обеззараживания. Параметры нормативно-правового соответствия робототехники нередко основываются на прогностических заключениях. Поэтому при приобретении роботов-дезинфекторов абсолютно необходимо получить подлинные результаты лабораторных испытаний. Итоги новейших исследований вселяют уверенность в способности подобных систем оказать реальную помощь миру в этот трудный момент.

Команда OTSAW приняла весьма практичное, хотя и непростое решение получить живые образцы вируса, используемые для создания вакцины. В процессе разработки специалисты OTSAW отталкивались от тезиса о том, что научно обоснованное тестирование - единственный способ гарантировать эффективность робота-дезинфектора O-RX в борьбе с коронавирусом.

Как отметил основатель и генеральный директор OTSAW Лин Тин Мин (Ling Ting Ming): "Мир пережил период радикальных перемен, и в социальном и экономическом плане готов к предстоящим изменениям. OTSAW и O-RX являются частью этого нового мира, центром которого является единство человечества в борьбе с вирусом".

OTSAW - международный лидер в создании инновационных технологий робототехники и искусственного интеллекта нового поколения для нужд здравоохранения, безопасности и мобильности. Разработки компании оптимизируют деловые процессы и повышают комфорт повседневной жизни. Больше информации см. на http://www.otsaw.com .