LC Waikiki Kyrgyzstan представила модель прямых продаж в Instagram

СТАМБУЛ, 29 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания LC Waikiki, успешно продолжающая свой путь к утверждению в качестве глобального бренда по всему миру в соответствии со своей миссией «Каждый человек достоин хорошо одеваться», запустила специальное приложение в Кыргызстане. Благодаря этому приложению, обеспечивающему доступ к продукции через официальную учетную запись LC Waikiki Kyrgyzstan в Instagram, его пользователи могут покупать понравившиеся им товары.

Компания LC Waikiki, предлагающая модную одежду по доступным ценам для всех слоев общества, разработала собственную модель прямых продаж через Instagram, которая будет впервые реализована в Кыргызстане, позволяя одевать людей в соответствии с их стилем и финансовыми возможностями во исполнение миссии «Каждый человек достоин хорошо одеваться». Новое приложение значительно упростит процесс совершения покупок без посещения магазинов. Самые модные вещи сезона будут представлены в виде цифрового каталога, доступного покупателям через учетную запись компании LC Waikiki Kyrgyzstan в социальной сети Instagram.

Заказы могут оформляться в режиме онлайн ежедневно с 09:00 до 18:00 через выделенный канал Whatsapp Business, созданный специально для поддержки приложения, обеспечивающего пользователям возможность беспрепятственного совершения покупок. Благодаря кодам, которые присваиваются сообщениям на странице LC Waikiki Kyrgyzstan в Instagram, покупатели могут без труда подбирать для себя нужные товары и заказывать их. Доставка заказов осуществляется в течение 24 часов.

О компании LC Waikiki

Начиная с 1997 года компания LC Waikiki, основанная в 1988 году, работает на территории Турции в структуре торговой сети LC Waikiki Retail, выполняя миссию «Каждый человек достоин хорошо одеваться» и придерживаясь концепции «доступной моды». На протяжении 32 лет компания LC Waikiki непрерывно развивается как внутри страны, так и за ее пределами. Являясь лидером сектора готовой одежды, компания LC Waikiki насчитывает более 1000 магазинов в 47 странах со штатом около 47 700 человек.