Supermicro и Preferred Networks создали самый энергоэффективный суперкомпьютер в мире

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 31 августа 2020 г. /PRNewswire/ --Компания Super Micro Computer, Inc.(Код Nasdaq: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, cегодня сообщила, что ее совместный проект с Preferred Networks занял первое место в полугодовом отраслевом рейтинге Green500 . В ходе контрольного прогона с общим показателем в 1,62 Петафлопс суперкомпьютер MN-3 продемонстрировал рекордную производительность на уровне 21,11 Гфлопс из расчета на каждый ватт затрачиваемой энергии. Этот рекорд эффективности на 15% превышает предыдущий рекордный показатель Green500 в 18,404 Гфлопс/Вт, зафиксированный в июне 2018 года.

«Компания Supermicro очень довольна сотрудничеством PFN в рамках создания этой исключительно производительной и энергоэффективной системы с поддержкой прикладных сценариев машинного (ML) и глубинного обучения (DL), - отметил генеральный директор и президент Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Столь высокая оценка в международном рейтинге Green500 подтверждает способность Supermicro разрабатывать поистине уникальные продукты - ресурсоэкономичные, с превосходным дизайном и высокой надежностью».

PFN и Supermicro совместными усилиями создали оптимизированный сервер, ориентированный на нужды различных прикладных сценариев, требующих сверхскоростной коммуникации. Японская компания PFN стремится решать сложные проблемы с использованием технологий глубинного обучения, робототехники и т.д.

«Мы очень рады сотрудничать с Supermicro в создании MN-3, признанном самым энергоэффективным суперкомпьютером мира, - прокомментировал вице-президент по вопросам вычислительной инфраструктуры Preferred Networks Юсуке Дои (Yusuke Doi). - Нам удалось обеспечить высочайшую производительность при потреблении малой части тех энергоресурсов, что затрачивали ранее суперкомпьютеры таких масштабов».

В основе PFN лежит ГП-сервер Supermicro на базе ЦП Intel® Xeon® и плат MN-Core, разработанных Preferred Networks. Эта ультрасовременная система может похвалиться 6 Тб памяти DDR4, наличием нескольких ГП и ускорителей, а также сверхскоростной коммуникацией между графическими процессорами.

Суперкомпьютер PFN

Суперкомпьютер PFN способен одновременно обслуживать большое число пользователей. Первоначальный кластер системы состоял из 48 серверов, четырех узлов интерконнекта и пяти коммутаторов 100GbE. Всего в блоке 7U, установленном в высокой стойке, содержалось 2 080 ядер ЦП.

