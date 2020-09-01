Южнокорейский провайдер планирует расширять свое присутствие в Центральной Азии

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 1 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Крупнейшая в Южной Корее телекоммуникационная компания KT Corporation (KRX: 030200; код NYSE: KT) реализовала проект строительства государственного центра обработки данных для удаленного управления процессом снабжения электроэнергией 8 миллионов узбекских потребителей. Этот проект обеспечил компании плацдарм для выхода на рынок Центральной Азии.

Церемония открытия дата-центра состоялась в Ташкенте 20 августа этого года. В число почетных гостей мероприятия вошли советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Мухамаджанович Умаров, министр энергетики Алишер Саидаббасович Султанов, старший вице-президент KT Ли Хан-Суп, а также представители региональных электросетей и предприятий энергетической отрасли.

"Узбекский проект компании KT является частью стратегии по расширению глобального присутствия энергетической платформы ИИС (инфраструктуры интеллектуальных счётчиков) и технологий больших данных, - прокомментировал президент KT Enterprise Business Group Пак Юн Ён. - Опираясь на успех этого проекта, KT планирует наращивать масштабы своей деятельности в сфере смарт-энергетики, осваивая другие рынки Центральной Азии".

Перед специалистами южнокорейского подрядчика стояла задача создания государственного интегрированного центра обработки данных, а также платформы централизованного контроля и удаленного управления интеллектуальными приборами учета, повышающих эффективность тарификации и оптимизирующих процессы потребления энергии. Платформа получила название "Централизованный дата-центр ИИС". ЦОД способен обрабатывать данные, поступающие от 8 миллионов интеллектуальных счётчиков, в режиме реального времени. Работы по установке смарт-счётчиков в 14 административно-территориальных единицах страны планируется завершить в будущем году.

Традиционные процедуры ручного считывания показателей с личным посещением каждого домохозяйства вызывали значительные задержки и неточности при расчетах за электроэнергию. Затруднительный процесс прогнозирования объемов потребления электричества в динамике привел к невозможности предотвращать аварийные отключения сети.

"Централизованный дата-центр ИИС позволяет нас анализировать параметры потребления электричества и внедрять гибкую тарифную сетку, систематизируя все процессы от генерирования и потребления электроэнергии, - отметил бывший первый заместитель премьер-министра по вопросам развития ИКТ г-н Умаров на церемонии открытия комплекса. - Мы благодарим компанию KT за высокий профессионализм и оперативную поддержку, позволившие нам успешно реализовать первый проект энергетического управления в общенациональном масштабе".

С помощью централизованной системы ИИС (ЦСИ) от KT государственный центр обработки данных позволит региональным энергосетям осуществлять оптимизированный мониторинг показателей потребления 8 миллионами пользователей, повышать эффективность передачи энергии, контролировать поставки электричества пользователям в зависимости от их платежного статуса, а также принимать оперативные меры в случае потерь в линии электропередачи.

Анализ больших данных смарт-счётчиков с применением технологий искусственного интеллекта, лежащих в основе платформы ЦСИ от компании KT, обеспечит возможность тарификации по времени использования, что способствует распределению пикового спроса в непиковые часы. Пользователи также смогут контролировать собственные показатели потребления и расходы на электроэнергию в режиме реального времени на специальном веб-сайте.

"Технологии хранения и обработки цифровых данных позволили нам контролировать процессы торговли и потребления электроэнергии с разработкой гибкой системы тарификации и ценообразования, - подчеркнул министр энергетики Султанов. - Нас очень впечатлил профессионализм компании KT в ходе реализации этого проекта".

"Централизованный дата-центр ИИС стал результатом нашего стратегического сотрудничества с передовым корейским предприятием KT, - заявил глава правления региональной энергосети Улугбек Мустаев. - И мы надеемся на дальнейшее партнерство с KT в проектах, реализуемых на территории Казахстана, Кыргызстана и других странах СНГ".

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О КОМПАНИИ KT CORPORATION

KT Corp., крупнейший в Южной Корее провайдер телекоммуникационных сервисов, повторно учрежденный в 1981 году на основании Закона о телекоммуникационной деятельности, возглавляет процесс создания инноваций в стране с самой развитой системой связи в мире. Компания является лидером 4-ой промышленной революции с высокоскоростной проводной/беспроводной сетью и инновационными ИКТ. 3 апреля 2019 года KT Corp. запустила первую в мире общенациональную коммерческую сеть 5G. Ранее, в феврале 2018 года, компания успешно продемонстрировала возможности сервисов 5G в ходе Зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Все это важные вехи в непрерывном стремлении KT Corp. создавать актуальные продукты и сервисы для обеспечения себе статуса ИКТ-провайдера №1 и настоящей народной компании.