Maxonrow в партнерстве с KYC-Chain запустила сервис токенизации активов

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 1 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Maxonrow сегодня сообщила о запуске нового сервиса токенизации активов - True Asset Issuing (TAI). Как технологическая компания, стремящаяся содействовать государственному и частному сектору в вопросах повышения безопасности и эффективности цифровых процессов, в этот же день год назад, 1 сентября 2019 года, Maxonrow запустила Maxonrow Blockchain и MAX-Wallet. И сегодня компания рада поделиться новостью о достижении очередной важной вехи в своем развитии.

Сервис TAI от Maxonrow ориентирован на оптимизацию финансовых услуг и объединение мировой экономики посредством упрощенных, эффективных и прозрачных валютообменных операций. С помощью этого сервиса пользователи, прошедшие идентификацию личности, могут выпускать цифровые активы с реальным обеспечением. Maxonrow не принимает анонимные и псевдонимные заявки, гарантируя, что все цифровые активы выпускаются только реальными людьми с подтвержденной личностью и наличием действительных доказательств права собственности. В экосистеме Maxonrow данные о любой личности можно проверить.

Чтобы обеспечить максимальное удобство и безопасность пользователей, команда Maxonrow призвала на помощь KYC-Chain , разработчика передовых решений для глобального комплайенса и платформы адаптации от KYC. В результате этого сотрудничества Maxonrow получила возможность предоставить своим пользователям дополнительную безопасность и гарантировать соблюдение всех нормативных требований без ущерба для удобства и комфорта.

Комментируя новое партнерство, генеральный директор KYC-Chain Эдмунд Лоувелл (Edmund Lowell) отметил: "Наша команда рада сотрудничать с Maxonrow. С помощью сверхсовременных технологий KYC-Chain мы сможем оказать нашим коллегам поддержку в вопросах обеспечения безопасной и беспроблемной адаптации новых пользователей". Главный технический директор Maxonrow Карло Чанг (Carlo Chung), в свою очередь, подчеркнул: "Сегодня мы отмечаем первый юбилей Maxonrow Blockchain/ MAX-Wallet запуском нового сервиса, созданного в партнерстве с KYC-Chain. Maxonrow продолжает помогать клиентам в разработке безопасных и умных решений, и мы чрезвычайно благодарным нашим коллегам в KYC-Chain за поддержку в вопросах обеспечения защиты и удобства наших пользователей".

О компании Maxonrow