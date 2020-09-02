Ускоряйтесь с новой видео-карной ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30-ой серии

HONG KONG, 1 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- ZOTAC Technology Limited, всемирно известный производитель инновационной техники с радостью представляет совершенно новую серию видео-карт ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30, основанную на архитектуре NVIDIA Ampere. Интегрированные с технологиями следующего поколения, улучшенными ядрами RT и тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и сверхбыстрой памятью, графические процессоры ZOTAC GAMING дают начало ускоренным играм с ультра-настройками.

Новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30 Series, RTX 2-го поколения, оснащены новыми ядрами RT, тензорными ядрами и потоковыми мультипроцессорами, обеспечивая потрясающие визуальные эффекты, невероятно высокую частоту кадров и ускорение AI для игр и творческих приложений. Благодаря архитектуре NVIDIA Ampere, которая обеспечивает увеличение производительности на ватт до 1,9 раза по сравнению с предыдущим поколением, серия RTX 30 без особых усилий обеспечивает графические возможности для всех разрешений, даже до 8K на верхнем уровне. GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 представляют собой величайший скачок в поколении графических процессоров в истории NVIDIA.

Самый быстрый графический процессор для игр

Серия ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 представляет новый дизайн с элементами, которые двигаются, оставаясь в неподвижности, и усовершенствованиями в охлаждении.

«Серия GeForce RTX 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere - это чудо инженерной мысли», - сказал Тони Вонг, генеральный директор ZOTAC. «Мы продвигаемся вперед, вводя усовершенствования на уровне компонентов, ограничивая внешний вид аппаратного обеспечения и улучшая охлаждение, чтобы выявить лучшее в каждом графическом процессоре».

«Мы с нетерпением ждем инженерного мастерства ZOTAC и дальновидного дизайна аппаратного обеспечения в продвижении самой передовой архитектуры GPU», - сказал Мэтт Вубблинг, вице-президент по глобальному маркетингу GeForce в NVIDIA.

AMP Extreme - высший уровень

Непременный фаворит геймеров благодаря выдающемуся дизайну и абсолютной производительности, совершенно новый дизайн AMP Extreme представляет HoloBlack, уникальный дизайн с голографической отделкой, напоминающей полярное сияние, которая передает движение в неподвижности. Расцветка меняется в цвете в зависимости от угла обзора с прозрачностью, которая видна только тогда, когда внизу светится RGB-подсветка SPECTRA 2.0.

Язык дизайна, объединяющий переднюю и заднюю части, продолжается включением закругленной задней панели с добавлением освещения ARGB. Новый 3-контактный разъем RGB позволяет подключать внешнюю светодиодную ленту RGB для синхронизации с подсветкой видеокарты.

В то время как передняя и задняя панели из литого под давлением металла обеспечивают всестороннюю физическую прочность, AMP Extreme также имеет POWERBOOST, жаростойкий чип, который обеспечивает длительный срок службы и более высокую производительность.

Дебют Trinity и Twin Edge

Серия ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 включает модели Trinity и Twin Edge, с тремя и двумя вентиляторами. И Trinity, и Twin Edge, и AMP Extreme оснащены более совершенной системой охлаждения IceStorm 2.0.

Мощный кулер представляет собой усовершенствования, скрытые под капотом, и специально создан для более широкого охвата, чтобы GPU оставался холоднее и работал сильнее. Новый 11-лопастной вентилятор увеличивает воздушный поток до 10% по сравнению с конструкцией предыдущего поколения, а изменения в конструкции радиатора, улучшенная компоновка тепловых трубок и более широкое покрытие способствуют повышению общей производительности. Функция остановки вентилятора FREEZE также изменена, чтобы стать доступной на большем количестве моделей, чем раньше.

Воспользуйтесь утилитой ZOTAC GAMING FireStorm для точной настройки вашей видеокарты, мониторинга графического процессора, регулировки скорости вращения вентилятора с помощью моделей Active Fan Control, настройки RGB-подсветки и т. д.

Выход в продажу

Модели Trinity серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 будут доступны со второй половины сентября 2020 года, а модели AMP Extreme и Twin Edge, как ожидается, будут доступны в октябре 2020 года.

О ZOTAC GAMING

Под внимательным взглядом роботизированных глаз раскрывается мощь и технологии будущего, удовлетворяющие желаниям тех, кто прошел проверку битвой и не знает поражений. Основанный в 2017 году бренд ZOTAC GAMING держится в авангарде этой тенденции, поскольку это отвечает его основной философии – созданию превосходного оборудования для ПК для тех, кто живет игрой. На алтарь этой цели возложены инженерное мастерство сотрудников компании и их опыт проектирования, накопленный за более чем десятилетие работы. Таким образом, с момента своего рождения единственная задача ZOTAC GAMING – обеспечивать абсолютно лучший игровой опыт на ПК.