Представители Shanghai Electric поделились своим видением возможностей ветроэнергетики

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 3 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric Group, ведущий мировой поставщик энергогенерирующего оборудования и сопутствующей инфраструктуры, 27 августа провела пятую конференцию Global Offshore Wind Summit в городе Цзинань пров. Шаньдун. Крупнейшее специализированное мероприятие в сфере офшорной ветроэнергетики содействует углублению сотрудничества между игроками отрасли.

Соорганизаторами конференции выступили Профессиональный комитет по вопросам возобновляемой энергетики при Китайской ассоциации энергетических исследований (CREIA), Профессиональный комитет по вопросам ветровой энергетики при Китайской ассоциации ветровой энергетики (CWEA), Международный саммит ветровой энергетики (GWEC) и издание Wind Energy Magazine.

Глава комитета возобновляемой энергетики при Китайской ассоциации энергетических исследований Ли Цзюньфэн (Li Junfeng) отметил: "В постпандемическую эпоху многие страны, включая Китай, уже представили собственные графики сокращения выбросов. Возобновляемая энергетика продолжает набирать вес в аспекте национальной энергетической безопасности и автономии".

Участники саммита углубленно проанализировали возможности в сегменте офшорной ветроэнергетки как на развитых, так и на развивающихся рынках. Конференции предшествовала официальная презентация китайского справочника по вопросам офшорной ветроэнергетики для нужд морского планирования. Документ был разработан в связи со стремительным развитием данного сектора энергетики.

"Китайскую отрасль офшорной ветроэнергетики в ближайшем будущем ожидает период бурного расцвета. Что же касается всего мира, по нашим прогнозам, рост рынка составит от 30 гВт до 230 гВт, а основную роль в этом процессе будут играть развивающиеся рынки", - прокомментировал руководитель рабочей группы по вопросам офшорной ветроэнергетики Глобального совета по ветроэнергетике Аластер Даттон (Alastair Dutton), описывая перспективы мирового сегмента рынка.

Авторы презентации Shanghai Electric, посвященной различным аспектам политического регулирования, маркетинга и технологий офшорной ветровой энергетики, обсудили с участниками конференции вопросы эффективного снижения себестоимости полного цикла эксплуатации офшорных ветровых электростанций за счет создания продуманной системы повышения надежности оборудования и компонентов.

"Наша концепция предполагает формирование модели развития морской ветроэнергетики с китайской спецификой", - подчеркнул вице-президент Shanghai Electric Group, секретарь партийной ячейки и президент Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. Цзинь Сяолун (Jin Xiaolong).

"Shanghai Electric рассматривает процессы проектирования, строительства и эксплуатации таких электростанций с точки зрения управления полной стоимостью жизненного цикла и тесной интеграции с китайской экосистемой ветроэнергетики. Как провайдер полного комплекса услуг для ветроэнергетических систем, наша компания располагает обширными стратегическими связями с международными компаниями практически во всех сегментах ценностной цепочки, включая производителей генераторов, редукторов, подшипников, цифровых инструментов, операторов платформ НИОКР и т.д. Эти партнерства способствуют высококачественному развитию офшорной ветроэнергетики", - добавил он.