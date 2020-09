Страны Карибского бассейна как лучшие места для получения гражданства за инвестиции

ЛОНДОН, 7 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- 7 сентября в журнале Professional Wealth Management (PWM) — издании, принадлежащем группе Financial Times — была опубликована четвертая редакция ежегодного доклада "A Guide to Global Citizenship: The 2020 CBI Index" («Путеводитель по мировому гражданству: рейтинг CBI Index-2020»). В нем оцениваются все действующие в мире программы гражданства за инвестиции (CBI) и составляется их рейтинг по девяти фундаментальным критериям, считающимся наиболее важными для людей, заинтересованных в приобретении второго гражданства за инвестиции.

Согласно выводам, содержащимся в этом докладе, рейтинг CBI Index-2020 возглавляют Содружество Доминики и Федерация Сент-Китс и Невис, которые предлагают лучшие из всех 14 программ, существующих во всем мире. Доминика успешно поддерживает баланс между простым и ясным процессом обработки заявок и расширенными возможностями для включения членов семей инвесторов на фоне надежности процедур комплексной проверки на благонадежность, а также превосходной репутации своей программы в целом. В то же время Сент-Китс и Невис остается непревзойденным в отношении скорости обработки заявок и срока действия паспортов до перевыпуска, акцентируя свое внимание по большей части на семейных инвесторах. Его новое, ограниченное по времени предложение — благодаря которому семья до четырех человек может получить гражданство за 150 тысяч долларов США, инвестируя их в правительственный фонд — рассчитано на инвесторов, заинтересованных в предложении ориентированном на семейных заявителей.

Как и в прошлом году, соседние страны Карибского бассейна — Гренада, Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда — также расположились в первой пятерке рейтинга CBI Index-2020, заняв в нем свои места вслед за Доминикой и Сент-Китс и Невис. Далее в рейтинге идут Вануату, Мальта, Кипр, Черногория, Турция, Болгария, Австрия, Камбоджа и Иордания.

При составлении рейтинга CBI Index-2020 к уже имеющимся семи критериям были добавлены два новых — Family («Семья») и Certainty of Product («Надежность продукта»), а в критерий Freedom of Movement («Свобода передвижения») включены права на проживание. Критерий «Семья» дает возможность оценить, насколько просто включить ближайших и других родственников в одну заявку с главным заявителем. Критерий «Надежность продукта» позволяет проанализировать устойчивость программы по пяти основным признакам: срок действия, популярность и известность, стабильность, репутация и адаптивность. Эти важные уточнения отражают сдвиги в сфере инвестиционной иммиграции в направлении повышения ее доступности для членов семей и потребность в программах, заслуживающих доверия. Пандемия COVID-19 и последовавшее закрытие границ вынудили многих инвесторов уделять приоритетное внимание здоровью, безопасности, благоприятной атмосфере и гостеприимству местного населения в ущерб возможностям свободного перемещения по всему миру.

«Создав препятствия для международного туризма, пандемия COVID-19 напомнила инвесторам и всему миру о первостепенном значении "дома"», – объясняет автор исследования. «Дом и гражданство тесно связаны между собой, поскольку только гражданство дает человеку уверенность в том, что он может поселиться в нужном ему месте на неограниченное время. […] И, как наглядно демонстрирует рейтинг CBI Index, существует не так много возможностей для получения гражданства, которые были бы столь оперативными и легко реализуемыми, как гражданство за инвестиции».

«Нынешний мировой кризис побудил инвесторов к изучению альтернативных возможностей получения гражданства и вида на жительство с повышенным вниманием к анализу качества здравоохранения и уровня жизни», — считает Мика-Роуз Эммет (Micha-Rose Emmett), генеральный директор лондонской компании CS Global Partners, являющейся одним из лидеров индустрии инвесторской иммиграции и правительственными советниками. Соруководитель отдела планирования мирового благосостояния инвестиционной компании UBS Анна Бруньоли (Anna Brugnoli) разделяет оценку г-жи Эммет. Она добавляет, что люди с крупными состояниями, заинтересованные в смене места жительства, сейчас оценивают, насколько эффективно та или иная страна реагировала на кризисы в здравоохранении и экономике — и в этом отношении страны Карибского бассейна проявили себя с наилучшей стороны. «Сейчас мы наблюдаем, как люди задаются вопросом: "А подходит ли мне мое гражданство?"», — сообщила г-жа Бруньоли корреспонденту журнала PWM.

Главный редактор журнала PWM Юрий Бендер (Yuri Bender) прокомментировал эти результаты следующим образом: «COVID-19 оказался катализатором для многих тенденций, которые наблюдают сотрудники банковских подразделений по обслуживанию состоятельных клиентов в своей повседневной работе. Одной из них является предложение программ гражданства за инвестиции (CBI), которые призваны помогать состоятельным семьям по всему миру устраивать свою жизнь и исполнять мечты».

Для загрузки полного текста доклада нажмите здесь.

О рейтинге CBI Index

Рейтинг CBI Index, ежегодно публикуемый изданием Professional Wealth Management, входящим в группу Financial Times, является независимым исследованием, которое представляет всестороннюю оценку и сравнение всех действующих в мире программ гражданства за инвестиции. Целью рейтинга CBI Index, созданного в 2017 году независимым исследователем Джеймсом Маккеем (James McKay), основателем компании McKay Research, является повышение эффективности сектора инвестиционной иммиграции, а также предоставление практического руководства по принятию решений для инвесторов и их семей, рассматривающих возможность получения иностранного гражданства за инвестиции.