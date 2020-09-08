У человечества есть возможность спасти почти миллион жизней до 1 января следующего года

СИЭТТЛ (SEATTLE), 4 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- В рамках первого глобального прогноза развития пандемии COVID-19 по странам специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) и Медицинского факультета Вашингтонского университета предсказывают, что такие проверенные профилактические меры, как использование защитных масок и социальная дистанция, потенциально способны спасти почти 770 000 жизней с настоящего момента и до 1 января следующего года.

По предварительным расчетам, к первому дню нового года совокупное число смертей от коронавируса достигнет отметки в 2,8 млн. Таким образом, до конца года пандемия заберет еще 1,9 млн жизней. Ежедневная смертность в декабре может достигать 30 000 человек.

«Первый в мире прогноз развития пандемии по странам не только показывает пугающие цифры, но и предоставляет конкретный план действий по профилактике и контролю распространения СOVID-19. И следовать этому плану могут как правительства, так и отдельные граждане, - отметил директор IHME д-р Кристофер Мюррей (Christopher Murray). - Впереди нас ждет «смертельный декабрь», и особенно высок риск подобного развития событий для США, стран Европы и Центральной Азии. Однако имеющиеся на сегодняшний день научные факты неопровержимы: использование защитных масок, социальная дистанция и ограничения общественных собраний играют жизненно важную роль в профилактике распространения вируса».

Специалисты Института смоделировали три возможных сценария:

«пессимистический», при котором использование масок останется на сегодняшнем уровне, а правительства продолжат смягчать карантинные ограничения. При подобном развитии событий общее число смертей от коронавируса в мире к концу года может превысить отметку в 4 млн.

«оптимистический» с общей смертностью на уровне 2 млн - в случае практически повсеместного ношения масок и внедрения дополнительных мер социальной дистанции в странах, где число смертей превышает 8 человек на миллион населения в сутки; и

«наиболее вероятный» с сохранением сегодняшних показателей использования масок и действующих карантинных ограничений. При этом сценарии общее число смертей к концу года составит 2,8 млн.

Упоминания 750 000 спасенных жизней и 30 000 ежедневных смертей в декабре представляют собой разницу между «оптимистическим» и «наиболее вероятным» сценариями.

Каждый из этих вариантов развития событий указывает на значительный рост текущих показателей смертности - приблизительно на 910 000 случаев по всему миру. Подобное увеличение отчасти связано с прогнозируемым сезонным всплеском заболеваемости в Северном полушарии. На сегодняшний день пандемия COVID-19 развивается по кривой сезонных изменений, характерной для пневмонии, и, если эта корреляция сохранится, страны Северного полушария ожидает рост заболеваемости поздней осенью и зимой.

«Жителям северных стран следует проявлять особую бдительность по мере приближения зимы - поскольку коронавирус, как и пневмония, быстрее распространяется в холодном климате», - отметил г-н Мюррей.

Он также подчеркнул, что у человечества есть беспрецедентная возможность спасти сотни тысяч жизней, однако для этого потребуется действовать быстро и решительно.

«Глядя на ошеломляющие оценки COVID-19, легко потеряться в огромных цифрах, - продолжил Мюррей. - Число жертв пандемии превышает вместимость 50 крупнейших стадионов мира - это сравнение очень отрезвляет».

При наиболее вероятном сценарии развития событий странами с самым высоким процентом смертности на душу населения могут стать Виргинские острова США, Нидерланды и Испания. Следуя региональному разделению, принятому ВОЗ, в случае подобного сценария к 1 января число жертв в Северной и Южной Америке составит 959 685 человек, в Европе - 667 811 человек, в Африке - 79 583 человека, в Восточном Средиземноморье - 168 711 человек, в Юго-Восточной Азии - 738 427 человек, в западной части Тихого океана - 191 598 человек.

«Нам следует учиться у руководства тех стран, которым удалось локализовать вирус или принять оперативные меры для спасения жизней людей после возникновения второй волны пандемии», - добавил руководитель института.

Он также предостерег от опасности стратегии так называемого «коллективного иммунитета», возникающего после того, как большая часть населения того или иного региона переболеет конкретным заболеванием. Наиболее «пессимистический» сценарий в этом прогнозе отражает ситуацию, в которой правительства допустят дальнейшее распространение вируса среди населения своих стран, что приведет к значительным жертвам.

«Первый глобальный прогноз дает возможность вывести на первый план проблему «коллективного иммунитета»: эта концепция, по сути, отрицает научную и этическую основу, допуская миллионы смертей, которых в противном случае можно было бы избежать, - заявил Мюррей. - Это безответственно и даже преступно».

Топ-10 стран с самым высоким процентом смертности на душу населения случае «пессимистического», «наиболее вероятного» и «оптимистического» сценариев:

Пессимистический сценарий: Нидерланды, Испания, Виргинские о-ва (США), Япония, Швеция, Румыния, Израиль, Молдова, США, Черногория

Наиболее вероятный сценарий: Виргинские о-ва (США), Нидерланды, Испания, Бельгия, Перу, Сан-Марино, Швеция, США, Эквадор, Франция

Оптимистический сценарий: Виргинские о-ва (США), Испания, Перу, Сан-Марино, Казахстан, Эквадор, Бельгия, Панама, Мексика, Колумбия

Топ-10 стран с наибольшим совокупным числом смертей на 1 января 2021 года:

Пессимистический сценарий Наиболее вероятный сценарий Оптимистический сценарий Индия: 916 688 (в диапазоне 562 203–1 431 708) Индия: 659 537 (в диапазоне 415 118–1 087 533) Индия: 484 981 (в диапазоне 316 111–819 426) Соединенные Штаты Америки: 620 029 (в диапазоне 463 361–874 649) Соединенные Штаты Америки: 410 451 (в диапазоне 347 551–515 272) Соединенные Штаты Америки: 288 381 (в диапазоне 257 286–327 775) Япония: 287 635 (в диапазоне 25 669–758 716) Бразилия: 174 297 (в диапазоне 163 982–185 913) Бразилия: 160 567 (в диапазоне 152 483–169 483) Испания: 180 904 (в диапазоне 97 665–282 075) Мексика: 138 828 (в диапазоне 125 763–156 493) Мексика: 130 545 (в диапазоне 118 201–147 963) Бразилия: 177 299 (в диапазоне 166 656–189 259) Япония: 120 514 (в диапазоне 10 301–492 791) Япония: 104 808 (в диапазоне 7 971–456 224) Мексика: 157 264 (в диапазоне 139 863–183 739) Российская Федерация: 94 905 (в диапазоне 57 575–170 048) Испания: 66 508 (в диапазоне 41 980–117 239) Филиппины: 117 721 (в диапазоне 27 525–176 324) Франция: 73 743 (в диапазоне 44 693–161 349) Великобритания: 59 819 (в диапазоне 57 572–65 411) Франция: 116 415 (в диапазоне 51 021–342 047) Великобритания: 69 548 (в диапазоне 59 680–96 669) Филиппины: 58 030 (в диапазоне 7 552–137 358) Российская Федерация: 112 367 (в диапазоне 63 165–214 363) Испания: 69 445 (в диапазоне 43 306–122 913) Франция: 46 623 (в диапазоне 38 070–69 559) Нидерланды: 94 332 (в диапазоне 21 815–186 842) Филиппины: 58 412 (в диапазоне 7 660–136 079) Перу: 46 528 (в диапазоне 44 161–48 557)

Топ-10 стран с наибольшим совокупным коэффициентом смертности из расчета на 100 000 населения на 1 января 2021 года:

Пессимистический сценарий Наиболее вероятный сценарий Оптимистический сценарий Нидерланды: 549,8 (в диапазоне 127,1–1 089,0) Виргинские о-ва (США): 349,8 (в диапазоне 42,4–516,3) Виргинские о-ва (США): 343,9 (в диапазоне 39,4–514,6) Испания: 393,1 (в диапазоне 212,2–612,9) Нидерланды: 204,5 (в диапазоне 64,1–595,7) Испания: 144,5 (в диапазоне 91,2–254,7) Виргинские о-ва (США): 364,7 (в диапазоне 51,0–520,1) Испания: 150,9 (в диапазоне 94,1–267,1) Перу: 136,9 (в диапазоне 129,9–142,8) Япония: 225,1 (в диапазоне 20,1–593,7) Бельгия: 139,7 (в диапазоне 92,3–290,6) Сан-Марино: 132,1 (в диапазоне 130,9–134,2) Швеция: 223,1 (в диапазоне 83,1–894,3) Перу: 137,3 (в диапазоне 130,1–143,4) Казахстан: 121,4 (в диапазоне 53,4–183,5) Румыния: 216,1 (в диапазоне 106,9–384,4) Сан-Марино: 137,2 (в диапазоне 132,4–151,2) Эквадор: 117,4 (в диапазоне 109,4–128,4) Израиль: 195,5 (в диапазоне 93,3–363,7) Швеция: 125,4 (в диапазоне 71,6–394,0) Бельгия: 106,9 (в диапазоне 90,9–149,0) Молдова: 192,3 (в диапазоне 105,4–312,8) Соединенные Штаты Америки: 125,1 (в диапазоне 106,0–157,1) Панама: 104,8 (в диапазоне 76,9–149,3) Соединенные Штаты Америки: 189,0 (в диапазоне 141,3–266,7) Эквадор: 118,3 (в диапазоне 109,8–129,8) Мексика: 104,5 (в диапазоне 94,6–118,4) Черногория: 183,3 (в диапазоне 17,5–389,5) Франция: 111,4 (в диапазоне 67,5–243,7) Колумбия: 94,7 (в диапазоне 81,5–112,1)

Прогноз IHME для Индии основан на эпидемиологической модели, включающей данные о случаях заболевания, смертях, частоте выявления антител, а также о характерных для данного региона масштабах тестирования на COVID-19, мобильности населения, соблюдении норм социальной дистанции и использования защитных масок, плотности и возрастной структуре населения, сезонности вспышек пневмонии, тесно коррелирующих с траекторией развития пандемии COVID-19.

C новыми прогнозами, включая дополнительную оценку ежедневного числа новых заражений, можно ознакомиться по ссылке: https://covid19.healthdata.org/india . В дальнейшем данные будут регулярно обновляться.

Об Институте показателей и оценки здоровья

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) - независимая международная организация, специализирующаяся на исследованиях в области здравоохранения. Институт является подразделением медицинского факультета Вашингтонского университета. Организация осуществляет тщательный анализ сопоставимых показателей самых серьезных проблем мирового здравоохранения, а также оценку стратегий, направленных на их решение. IHME твердо придерживается принципов прозрачности и стремится размещать всю информацию в открытом доступе, предоставляя политикам были доказательства, необходимые для принятия обоснованных решений о выделении ресурсов на улучшение здоровья населения.