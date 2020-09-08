Определена программа проведения выставки CIFF Shanghai 2020

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 8 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- 46-я выставка CIFF Shanghai 2020 будет проходить с 7 по 10 сентября в шанхайском районе Хунцяо.

Эта новость не стала сюрпризом для профессионалов, которых впечатлил успех 45-й сессии CIFF Guangzhou 2020. Мероприятие прошло с опозданием всего в 4 месяца с полным соблюдением обычной программы и при большом числе посетителей (143 363 чел.), завершившись к абсолютному удовлетворению всех экспонентов, что стало верным признаком возвращения китайской мебельной отрасли к нормальной жизни.

46-я сессия CIFF Shanghai 2020 организуется China Foreign Trade Centre (Group) под тематическим названием "Объединяя мир". Основной целью предстоящего мероприятия станет обеспечение тесной интеграции между премиальным сегментом китайской отрасли и международным рынком, а также оказание отраслевым предприятиям поддержки в вопросах оперативного реагирования на стремительно меняющуюся ситуацию. На фоне существующих трудностей организаторы CIFF активно сотрудничают с несколькими партнерами в стремлении обеспечить удобство как физическим, так и онлайн-экспонентам и покупателям с помощью инновационных технологий. В частности, совместно с платформой B2B-бизнеса Giga Cloud Logistics выставка предоставит новые возможности экспортоориентированным предприятиям.

Участие в 46-й сессии CIFF Shanghai 2020 редставляется важным шагом в преддверии второй половины 2020 года и позволяет встретить наступающий 2021 год с необходимым оптимизмом и динамизмом.

Под крышей Национального центра выставок и конференций в Шанхае соберутся свыше 1 000 экспонентов. На выставочной площади в 250 000 кв.м будут представлены все сегменты отраслевой цепочки поставок: мебель для дома и отдыха, декор и текстиль, мебель для офисов, отелей, коммерческих организаций, оборудование и материалы для производства мебели.

На сегодняшний день мебельное производство как никогда нуждается в креативных дизайнерских решениях. В этой связи организаторы выставки приняли решение расширить экспозицию Дизайнерского зала: основная зона будет, как и прежде посвящена, современному дизайну (4.1). Однако к ней на этот раз добавятся дополнительные экспозиции под тематическими названиями "Модерн-дизайн" (зал 3) и "Модные тенденции в сфере дизайна" (зал 5.1). Отражая стремление организаторов создавать культуру качественного дизайна и высокого уровня жизни, в 46-я сессии CIFF Shanghai 2020 примут участие лучшие бренды, а программа мероприятия будет насыщена различными тематическими активностями.