Casio представила новую модель G-SHOCK со сменными ремешками и оправами циферблата

ТОКИО (TOKYO), 9 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Casio Computer Co., Ltd. сегодня представила новейшее пополнение в линейке ударопрочных часов G-SHOCK. DWE-5600CC - первая модель G-SHOCK со свободно заменяемыми ремешками и оправами.

Эта новинка в серии 5600 наследует легендарную квадратную форму первых часов G-SHOCK, но комплектуется сразу тремя видами заменяемых ремешков и двумя оправами, что заметно повышает удобство для преданных поклонников бренда. Как и все предыдущие модели серии 5600, конструкция ремешка DWE-5600CC смягчает удар в случае падения часов, а также оснащена инновационным скользящим рычажком для простого отсоединения. В отличие от традиционного циферблата, оправа которого крепится к корпусу при помощи винтов, новинка получила обновленную конструкцию с четырьмя небольшими крючками из углеволокна. Эти часы - первая модель в линейке 5600 с применением технологии Carbon Core Guard: для дополнительной ударопрочности корпус устройства укреплен углеволокном.

DWE-5600CC в базовой комплектации поставляются с зеленой полимерной оправой циферблата и ремешком, украшенным узором в виде печатной платы, использовавшейся в первых моделях серии 5600. Столь необычное дизайнерское решение напоминает камуфляж. В комплект часов входят также черная сменная оправа и ремешок с узором в виде цифр "3229", которыми обозначается модуль линейки 5600. Еще один аксессуар в комплекте новинки - тканевый ремешок с люминесцентным светоотражающим покрытием и монохромным узором в виде печатной платы. Приятным сюрпризом для будущих владельцев часов станет логотип "SHOCK RESISTANT" на боковой поверхности корпуса, увидеть который можно, сняв оправу.