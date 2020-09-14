Эксперты: Доминика является лучшей страной для получения гражданства за инвестиции

РОЗО, Доминика, 11 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Четвертый год подряд Содружество Доминики занимает первое место в рейтинге CBI Index — наиболее престижном исследовании, охватывающем все действующие в мире программы предоставления гражданства за инвестиции (CBI). 7 сентября в журнале Professional Wealth Management, входящем в группу Financial Times, был опубликован обновленный рейтинг CBI Index, в котором сопоставляются 14 программ по девяти "базовым" критериям.

Доминика снова заняла первое место в рейтинге CBI Index, набрав максимальное количество баллов по шести критериям, включая новые, добавленные в этом году, которые оценивают привлекательность программы для семей и ее надежность. К числу других критериев, по которым Доминика получила высшую оценку, относятся эффективность процедур проверки на благонадежность, простота обработки заявок, отсутствие требований к посещению страны или проживанию в ней, а также доступность минимальной суммы капиталовложений.

"Становясь четвертый год подряд лучшей в мире страной из предлагающих программы CBI, Доминика поддерживает баланс между превосходной репутацией в плане удовлетворения потребностей инвесторов и строгостью процедур проверки их благонадежности, низким минимальным уровнем инвестиционных затрат, эффективным процессом обработки заявок и усиленным вниманием к вопросу воссоединения семей", — гласит доклад.

Автор исследования Джеймс Маккей (James McKay) дает положительную оценку недавним изменениям в определении термина "иждивенец" и введению дополнительного понятия "постгражданство" в рамках доминикской программы CBI . Он отмечает, что программа, предлагаемая Доминикой, является одной из наиболее благоприятных для включения родственников инвесторов, а также предусматривает расширенный возрастной диапазон. Аналогичным образом, уже получившие доминикское гражданство через программу CBI инвесторы теперь могут включать дополнительных иждивенцев после подачи первоначальной заявки, в частности новорожденных детей, новых супругов и уже существующих иждивенцев.

Спецпредставитель Эммануэль Нантан (Emmanuel Nanthan), возглавляющий Департамент гражданства за инвестиции (CBIU) в Доминике, прокомментировал выводы издания так: "Для нас большая честь вновь обрести титул лучшей в мире страны для получения гражданства за инвестиции. Программа CBI играет важную роль в нашей экономике и повседневной жизни, и мы упорно работаем над поддержанием высоких стандартов добросовестности, эффективности и, что важно, ощутимого влияния на благосостояние нашего населения".

В отношении надежности доминикской программы CBI исследователь отмечает, что, будучи учрежденной в 1993 году, она "выдержала испытание временем". В докладе делается вывод о том, что Доминика "имеет безупречную репутацию в качестве места для получения второго гражданства". Кроме того, в докладе отмечается благоприятная атмосфера этого островного государства: "Такие страны, как Доминика, характеризуются обилием зелени, солнечной погодой, чистым воздухом и круглогодичной доступностью сочных фруктов и овощей".

Премьер-министр страны Рузвельт Скеррит (Roosevelt Skerrit) заявил следующее: "Для нас иностранные инвесторы, которые становятся нашими гражданами по программе CBI, являются по-настоящему ценными партнерами. Мы с гордостью называем их "нашими" и предлагаем им поистине впечатляющее место, которое они могут считать своим домом".

Отдельные лица и семьи, желающие получить гражданство Доминики, должны предварительно пройти ряд проверок с целью подтверждения их благонадежности. В случае успешного прохождения этих процедур они могут либо внести взнос в размере от 100 тыс. долл. США в Фонд экономической диверсификации , либо инвестировать от 200 тыс. долл. США в предварительно одобренные объекты недвижимости .

Заявки могут подаваться только через уполномоченного агента . Обработка заявок занимает в среднем три месяца. Ввиду пандемии Covid-19 Департамент CBIU временно разрешил уполномоченным агентам подавать заявки в режиме онлайн с последующим представлением оригиналов необходимых документов.

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